¿Qué carros descansan el miércoles 2 de agosto por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?
¡Cuidado con las multas! Revisa qué autos descansan el miércoles 2 de agosto por el Hoy No Circula, ya que el programa está activo varios días de la semana.
Hoy en día la multa por infringir el Hoy No Circula asciende a más de 2 mil pesos y es motivo de corralón, por esa razón es importante respetar el reglamento de tránsito respecto a los días que tu auto descansa; para este miércoles de agosto, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México descansan los vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.
De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental, los carros que no circulan el miércoles en la CDMXy Edomex son todos los que además cuenten el holograma 1 o 2 de la verificación, pues es el que delimita si tu vehículo entra en el programa Hoy No Circula regular.
¿Qué coches no circulan este miércoles 2 de agosto de 2023 en CDMX y Edomex?
- Autos con holograma 1 o 2.
- Engomado rojo.
- Terminación de placas 3 o 4.
Calendario completo Hoy No Circula en CDMX 2023:
Recuerda que las restricciones por el programa Hoy No Circula están vigentes de lunes a sábado y se implementan según la terminación de placa y el color del engomado. Cada semana se sigue el mismo orden, salvo la implementación de restricciones por contingencia ambiental, de la siguiente forma:
- Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.
- Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.
- Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.
- Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.
- Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.
¿Cuáles son los autos foráneos para los que aplica el Hoy No Circula este miércoles 2 de agosto de 2023?
El Hoy No Circula para los autos foráneos funciona de manera distinta, pues es más estricto con los coches que tienen placas fuera de la CDMX y Edomex, ya que ninguno puede circular entre las 5 y las 11 de la mañana de lunes a viernes; para todos aquellos que tengan terminación de placas en 3 y 4 tienen prohibida la circulación hasta las 22:00 horas, en este caso no importa el engomado del auto.
El programa Hoy No Circula aplica para toda la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco