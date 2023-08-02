¿Qué carros descansan el miércoles 2 de agosto por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Hoy en día la multa por infringir el Hoy No Circula asciende a más de 2 mil pesos y es motivo de corralón, por esa razón es importante respetar el reglamento de tránsito respecto a los días que tu auto descansa; para este miércoles de agosto, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México descansan los vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental, los carros que no circulan el miércoles en la CDMXy Edomex son todos los que además cuenten el holograma 1 o 2 de la verificación, pues es el que delimita si tu vehículo entra en el programa Hoy No Circula regular.

¿Qué coches no circulan este miércoles 2 de agosto de 2023 en CDMX y Edomex?

Autos con holograma 1 o 2.

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 o 4.

Programa Hoy No Circula: Estos son los carros que descansan el miércoles en la CDMX y Edomex|CAPUFE

Calendario completo Hoy No Circula en CDMX 2023:

Recuerda que las restricciones por el programa Hoy No Circula están vigentes de lunes a sábado y se implementan según la terminación de placa y el color del engomado. Cada semana se sigue el mismo orden, salvo la implementación de restricciones por contingencia ambiental, de la siguiente forma:

Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Calendario completo del Programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex

¿Cuáles son los autos foráneos para los que aplica el Hoy No Circula este miércoles 2 de agosto de 2023?

El Hoy No Circula para los autos foráneos funciona de manera distinta, pues es más estricto con los coches que tienen placas fuera de la CDMX y Edomex, ya que ninguno puede circular entre las 5 y las 11 de la mañana de lunes a viernes; para todos aquellos que tengan terminación de placas en 3 y 4 tienen prohibida la circulación hasta las 22:00 horas, en este caso no importa el engomado del auto.

El programa Hoy No Circula aplica para toda la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México:

