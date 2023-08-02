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¿Qué carros descansan el miércoles 2 de agosto por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

¡Cuidado con las multas! Revisa qué autos descansan el miércoles 2 de agosto por el Hoy No Circula, ya que el programa está activo varios días de la semana.

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¡Evita las multas!

Escrito por: Felipe Vera

Hoy en día la multa por infringir el Hoy No Circula asciende a más de 2 mil pesos y es motivo de corralón, por esa razón es importante respetar el reglamento de tránsito respecto a los días que tu auto descansa; para este miércoles de agosto, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México descansan los vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental, los carros que no circulan el miércoles en la CDMXy Edomex son todos los que además cuenten el holograma 1 o 2 de la verificación, pues es el que delimita si tu vehículo entra en el programa Hoy No Circula regular.

¿Qué coches no circulan este miércoles 2 de agosto de 2023 en CDMX y Edomex?

  • Autos con holograma 1 o 2.
  • Engomado rojo.
  • Terminación de placas 3 o 4.
Programa Hoy No Circula: Estos son los carros que descansan el miércoles en la CDMX y Edomex
Programa Hoy No Circula: Estos son los carros que descansan el miércoles en la CDMX y Edomex|CAPUFE

Calendario completo Hoy No Circula en CDMX 2023:

Recuerda que las restricciones por el programa Hoy No Circula están vigentes de lunes a sábado y se implementan según la terminación de placa y el color del engomado. Cada semana se sigue el mismo orden, salvo la implementación de restricciones por contingencia ambiental, de la siguiente forma:

  • Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.
  • Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.
  • Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.
  • Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.
  • Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.
Calendario completo del Programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex
Calendario completo del Programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex

¿Cuáles son los autos foráneos para los que aplica el Hoy No Circula este miércoles 2 de agosto de 2023?

El Hoy No Circula para los autos foráneos funciona de manera distinta, pues es más estricto con los coches que tienen placas fuera de la CDMX y Edomex, ya que ninguno puede circular entre las 5 y las 11 de la mañana de lunes a viernes; para todos aquellos que tengan terminación de placas en 3 y 4 tienen prohibida la circulación hasta las 22:00 horas, en este caso no importa el engomado del auto.

El programa Hoy No Circula aplica para toda la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México:

  1. Atizapán de Zaragoza
  2. Coacalco de Berriozábal
  3. Cuautitlán
  4. Cuautitlán Izcalli
  5. Chalco
  6. Chicoloapan
  7. Chimalhuacán
  8. Ecatepec de Morelos
  9. Huixquilucan
  10. Ixtapaluca
  11. La Paz
  12. Naucalpan de Juárez
  13. Nezahualcóyotl
  14. Nicolás Romero
  15. Tecámac
  16. Tlalnepantla de Baz
  17. Tultitlán
  18. Valle de Chalco
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