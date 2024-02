¡Que no te multe cupido! Autos que descansan por el hoy no circula el 14 de febrero en CDMX y Edomex

¡Atención enamorado! Que el programa Hoy No Circula no arruine tu día de San Valentín y termines con una cita en el corralón; evita esta situación atendiendo las restricciones para este miércoles 14 de febrero.

Las medidas estarán vigentes desde las 5:00 y hasta las 22:00 horas en las 16 alcaldías y 18 municipios conurbados del Edomex. El no atender estas normas te podría traer problemas legales, así como una multa superior a los 2 mil pesos, según el reglamento de tránsito.

¿Qué coches no circulan este miércoles 14 de febrero de 2024 en CDMX y Edomex?

Los autos que no podrán circular en la capital del país y en el Edomex si buscan evitarse una multa son los siguientes:



Autos con holograma 1 o 2.

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 o 4.

¿Cuándo hay Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

El Doble Hoy No Circula se aplica cuando se activa la Fase I de la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, principalmente la CDMX y el Edomex.

En todo caso, es la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) la dependencia encargada de anunciar, a través de redes sociales, su implementación tanto en la capital como en la zona metropolitana. Por el momento no se tiene contemplada esta medida debido a que las partículas no rebasan los límites de alerta.

Calendario mensual del programa Hoy No Circula para la CDMX y Edomex:

El Programa Hoy No Circula se mantiene activo durante cinco días a la semana, por lo que este es el calendario a respetar durante todo el mes de febrero:



Los lunes no circulan los automóviles con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Los martes: autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Los miércoles: vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Los jueves: autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Los viernes: coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula aplica en la CDMX, pero también en los siguientes 18 municipios del Estado de México: