Si tu placa termina en 3 o 4, ojo: Así aplica el Hoy No Circula este miércoles

Este miércoles 4 de marzo, el programa Hoy No Circula se aplicará con normalidad en la Ciudad de México y diversos municipios del Estado de México, por lo que es importante que automovilistas revisen si su vehículo tiene restricción para evitar multas que pueden superar los 3 mil pesos.

Autos que descansan por el Hoy No Circula

De acuerdo con el calendario oficial, no podrán circular los vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, y que cuenten con holograma 1 o 2. La medida aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas.

La buena noticia es que los autos con holograma 0 o 00 pueden transitar sin restricciones, sin importar el color del engomado, incluso cuando se activan contingencias ambientales. También están exentos los vehículos eléctricos e híbridos, motocicletas, unidades de emergencia y autos con placas para personas con discapacidad.

Municipios donde aplica la restricción del Hoy No Circula

El programa no solo opera en la capital del país, sino también en zonas conurbadas del Estado de México. Desde el primer día de 2026 se incorporaron nuevos municipios mexiquenses, ampliando el alcance de la medida ambiental.

En el Valle de Toluca aplica en municipios como Toluca, Metepec, Lerma, Zinacantepec, San Mateo Atenco y Tenango del Valle, entre otros.

En la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco se incluye a Tianguistenco, Capulhuac, Xalatlaco y Almoloya del Río.

Mientras que en la Zona Metropolitana del Valle de México la restricción opera en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Chalco y Atizapán de Zaragoza, por mencionar algunos.

Engomado rojo no circula.|Comisión Ambiental

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Con el ajuste de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 2026, que quedó en 117.31 pesos, las sanciones también aumentaron. No respetar el Hoy No Circula puede costar entre 2 mil y hasta 3 mil 500 pesos, dependiendo de la autoridad y la gravedad de la infracción.

Para evitar abusos o extorsiones, es clave identificar a los funcionarios autorizados para sancionar. En el Estado de México, únicamente las mujeres agentes de tránsito, quienes deben portar camisola blanca con distintivos naranjas, están facultadas para levantar infracciones.

En la Ciudad de México, solo los elementos adscritos a la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pueden aplicar multas.

Así que si tu auto tiene engomado rojo y placas terminación 3 o 4 con holograma 1 o 2, lo mejor es dejarlo en casa este miércoles 4 de marzo y evitar un golpe innecesario al bolsillo-