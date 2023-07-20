¿Qué autos descansan el jueves 20 de julio en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula?

Las multas por el Hoy No Circula están vigentes todos los días, por lo que si tienes un auto con engomado 1 o 2, recuerda revisar bien el calendario de las restricciones establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el cual abarca toda la Ciudad de México y algunos municipios conurbados del Estado de México.

Los carros que descansan este jueves 20 de julio son todos los que cuentan con el engomado verde y que tengan terminación de placa con número 1 y 2; siempre y cuando el holograma de verificación que porten no sea “0" ni “00". Estos coches no podrán circular en la CDMX ni Edomex desde las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche, cuando se levantan las restricciones.

¿Qué autos no circulan el jueves 20 de julio en CDMX y Edomex?

A continuación las características principales de los autos que descansan este jueves 20 de julio en CDMX y Edomex que tengan holograma 1 y 2.



Engomado verde.

Terminación de placas 1 y 2.

Todas las placas foráneas con terminación 1 o 2.+

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

¿Qué vehículos se encuentran exentos del Hoy No Circula este jueves 20 de julio?

Te recordamos que los autos que sí pueden circular son todos los que tienen el holograma “0" y “00", a los que se le suman coches eléctricos e híbridos, tanto en la Ciudad de México y el Estado de México. Además de las siguientes excepciones especiales.



Taxis circulan de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por el Hoy No Circula .

. Autos de servicios urbanos, (emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental).

Coches de transporte escolar y de personal.

Carros de cortejos fúnebres y servicios funerarios.

Automóviles para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Calendario completo del Programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex

¿Cuánto cuesta la multa por el Hoy No Circula?

Sigue los lineamientos del Hoy No Circula si no quieres enfrentar una fuerte multa, pues en caso de infringir y circular en día prohibido, un policía de tránsito podrá detenerte e imponer una infracción de entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos. A esto se suma el costo de trasladar el vehículo al corralón, que es de 820 pesos.