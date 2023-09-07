Estos autos descansan el jueves 7 de septiembre en la CDMX y Edomex por el Hoy No Circula

¿Estarás en la Ciudad de México (CDMX) o Estado de México (Edomex) este jueves 7 de septiembre? Toma en cuenta que el programa Hoy No Circula estará activo tanto para vehículos locales como autos foráneos y para evitar multas, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dice qué terminación de placas y holograma deberán descansar a lo largo de la semana.

¿Qué coches descansan en jueves por el Hoy No Circula?

De acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Movilidad respecto al programa Hoy No Circula, para este jueves 7 de septiembre no circulan los autos con las siguientes características.



Autos con holograma 1 o 2

Engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

¿Qué autos no circularán este jueves 7 de septiembre en la CDMX y Edomex?

¡Recuerda! El programa Hoy No Circula se encuentra vigente de lunes a sábado en un horario de 5:00 am hasta las 10:00 pm, por lo que para evitar sanciones te presentamos el calendario completo:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes : autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

: autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles : vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

: vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves: autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Los viernes: coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Calendario completo del Programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex

¿Qué pasa si me detienen por el Hoy No Circula?

¡Que no te agarren en curva! En caso de saltarlos los lineamientos del programa puedes enfrentar una fuerte multa de entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos.

Por si fuera poco, a esta suma se le puede añadir el costo de traslado a corralón, que es de 820 pesos, aproximadamente, así que toma precauciones y verifica el calendario vehicular antes de salir.

¿Hay vehículos que pueden evadir el programa Hoy No Circula?

La respuesta es SÍ, hay algunos vehículos que podrán exentar el programa Hoy No Circula, si cuentas con las siguientes características ten la confianza de circular con libertad por el Valle de México:

