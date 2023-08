¿Qué autos descansan por el Hoy No Circula este lunes 7 de agosto en la CDMX y Edomex?

¿Viajas a la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex)? Debes tomar en cuenta que el programa Hoy No Circula se encuentra activo este 7 de agosto 2023; te decimos que terminación de placas descansan por ser el primer lunes del mes.

Recuerda que las multas por evadir el programa Hoy No Circula son superiores a los 2 mil pesos y los infractores serán acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón.

¿Qué autos NO circulan hoy 7 de agosto de 2023?

De acuerdo con los lineamientos del programa Hoy No Circula los vehículos que descansan este 7 de agosto de 2023 en CDMX y Edomex son los que tengan:



Autos con engomado amarillo:

Que tengan terminación de placas en 5 o 6.

Que cuenten con holograma de verificación 1 o 2.

Programa Hoy No Circula: Los autos que descansan el lunes en la CDMX y Edomex

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

¡Tómalo en cuenta! El programa Hoy No Circula aplica para las 16 alcaldías de la CDMX, así para el Estado de México (Edomex), pero solo para 18 municipios cercanos a la capital del país, siendo:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Calendario Semanal del programa Hoy No Circula para la CDMX y Edomex:

¡Recuerda! El programa Hoy No Circula se encuentra vigente de lunes a sábado en un horario de 5:00 am hasta las 10:00 pm. A continuación te presentamos el calendario completo para evitar multas y recargos:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Los martes : autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

: autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles : vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

: vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves : autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

: autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes: coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Gobierno CDMX Calendario Hoy No Circula en CDMX y Edomex

¿Habrá contingencia ambiental este lunes 7 de agosto?

De igual forma te recordamos que la CAMe no tiene previsto levantar alerta por Contingencia Ambiental, por lo que los vehículos con holograma “0" y “00" pueden circular con confianza este lunes 7 de agosto, ya que no habrá restricciones por un Doble Hoy No Circula.

¿Qué pasa si me detienen por el Hoy No Circula?

Recuerda respetar los lineamientos del Hoy No Circula, pues en caso de infringir, un policía de tránsito podrá multarte y la cifra asciende a entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos.