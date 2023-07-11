¿Qué autos descansan el martes 11 de julio en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), emite diariamente una serie de restricciones para cuidarel medio ambiente, para este martes 11 de julio no se espera la alerta por contingencia ambiental, por lo que las restricciones del programa Hoy No Circula se mantienen acorde al plan semanal para los autos que descansan en la CDMX y Edomex.

A pesar de las fuertes lluvias, este martes no circulan los carros con engomado rosa y terminación de placas 7 y 8, siempre y cuando tengan el holograma 1 y 2 de la verificación vehicular. Estas restricciones aplican desde las 5 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche.

¿Qué coches no circulan el martes 11 de julio?

Autos con engomado rosa.

Terminación de placas 7 u 8.

Con holograma 1 y 2.

Programa Hoy No Circula: Los autos que no circulan el martes en CDMX y Edomex

Calendario semanal del Hoy No Circula en CDMX y Edomex:

Las restricciones por el Hoy No Circula van de lunes a sábado y se aplican según la terminación de placa y el color del engomado del vehículo. Cada semana se sigue el mismo orden, salvo la implementación de restricciones por contingencia ambiental, por lo que a continuación te dejamos el calendario completo:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Calendario completo del Programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex

¿El Programa Hoy No Circula aplica en el Estado de México?

Recuerda que el programa Hoy No Circula también aplica para el Estado de México (Edomex), pero solo los siguientes 18 municipios conurbados a la capital del país:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿Qué pasa si me detienen por el Hoy No Circula este martes 11 de julio en CDMX y Edomex?

Si tu auto no puede circular y lo sacas a la calle, la Policía de Tránsito te puede detener y la infracción por infringir el Hoy No Circula oscila entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización); es decir, entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos, por lo que la recomendación es mantenerse apegado a los horarios establecidos por la CAMe.

Además de la infracción por violar el reglamento, se suma la cuota de arrastre por parte de la grúa, la cual asciende a más de 800 pesos y se convierte en una multa de mucho dinero, más si tienes que dejar el vehículo durante la noche, ya que cada día se cobra el depósito vehicular.