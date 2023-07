¿Qué carros no circulan hoy miércoles 19 de julio en la CDMX y Edomex por el Hoy No Circula?

Recuerda que el programa Hoy No Circula se encuentra activo y en esta ocasión no será la excepción, por lo que las restricciones para los automovilistas se reestablecieron de acuerdo a lo acostumbrado, a continuación, te decimos qué autos descansan este miércoles 19 de julio en la Ciudad de México y Estado de México.

Desde las 5 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche, los carros que tendrán prohibido circular este miércoles son aquellos que porten engomado rojo y con la terminación en la placa 3 o 4. Recuerda que esto solo es válido para los autos que tengan holograma 1 o 2 en la verificación.

¿Qué autos no circulan hoy miércoles 19 de julio?

Hologramas 1 o 2.

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 o 4.

Todos los foráneos con terminación 3 o 4.

¿Habrá contingencia ambiental el miércoles 19 de julio de 2023?

De acuerdo con los últimos reportes emitidos por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), durante las primeras horas de este miércoles 19 de julio no se tiene previsto la implementación de restricciones por contingencia ambiental, ya que no hay niveles de ozono suficientes para activar la alerta.

¿Cuál es el calendario Hoy No Circula?

Las restricciones para los vehículos se establecen con base a los niveles de emisión de contaminantes y antigüedad de los autos en la verificación. Una vez obtenido el holograma, las restricciones se aplican según la terminación de placa y el color del engomado.



Lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

¿Cuáles son los autos que sí pueden circular durante el Hoy No Circula?

Te recordamos que los autos que sí pueden circular son todos los que tienen el holograma “0" y “00", a los que se le suman coches eléctricos e híbridos, tanto en la Ciudad de México y el Estado de México. Además de las siguientes excepciones especiales.