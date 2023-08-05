Estos son los vehículos que descansan este sábado 5 de agosto en CDMX y Edomex

¿Estarás en la Ciudad de México (CDMX) o Estado de México (Edomex) durante el fin de semana? Toma en cuenta que el programa Hoy No Circula Sabatino estará activo y para evitar multas, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dice qué terminación de placas y holograma deberán descansar este 5 de agosto de 2023 por ser el primer sábado del mes.

Recuerda que el programa Hoy No Circula Sabatino aplica de lunes a sábado en un horario de 5:00 a 22:00 horas y cualquier agente de tránsito previamente identificado puede infraccionarte.

¿Qué vehículos NO circulan el primer sábado del mes?

Evita confusiones durante el primer sábado de agosto 2023 y revisa los lineamientos del programa Hoy No Circula, que establecen, para este sábado los vehículos que descansan son:



Holograma 1, terminación de placa en número IMPAR, es decir, terminación 1, 3, 5, 7 y 9.

Todos los de holograma 2 con cualquier terminación de placas.

Todos los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones.

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué terminación de placas descansa?|SedemaCDMX

¿Hay vehículos que pueden exentar el programa Hoy No Circula Sabatino?

La respuesta es SÍ y si tu automóvil cuenta con las siguientes características podrás quedar exento del programa, lo que significa que tendrás la oportunidad de circular de manera libre por el Valle de México:



Hologramas 0 y 00.

Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2

Carros conducidos por personal de salud

Vehículos que utilicen gas natural como combustible

Transporte escolar

¿En qué partes del Valle de México pueden multarme por evadir el programa?

El programa Hoy No Circula Sabatino se encuentra activo en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así parte del Estado de México (Edomex), pero solo para 18 municipios conurbados a la capital del país, siendo:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¡Que no te agarren en curva! En caso de saltarlos los lineamientos del programa puedes enfrentar una fuerte multa de entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos. Más el costo extra que se agregara por el traslado al corralón.

Hoy No Circula en el Valle de México, ¿cuáles son las restricciones?|Sedema

¿Y para autos foráneos? Así aplica el Hoy No Circula Sabatino

Para los vehículos con placas que no corresponden a la Ciudad de México o Edomex, es decir, autos foráneos, el programa Hoy No Circula Sabatino aplica de forma distinta, por ejemplo, descansaran:



Todos los autos entre las 5 y 11 de la mañana (am).

Los coches con terminación de placa en 9 y 0, la restricción se amplía hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

Por otro lado, los autos foráneos con los mismos hologramas, emplacado y engomado en Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, podrán circular en el Valle de México con los lineamentos previamente mencionados del Hoy No Circula.

¡Toma nota! Todas las restricciones se aplican de lunes a sábado en un horario de 5:00 a 22:00 horas para los vehículos previamente mencionados.

