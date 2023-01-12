HRW pide a Latinoamérica combatir pobreza, corrupción e inseguridad

Este jueves Human Rights Watch (HRW) publicó su Informe Mundial de 2023, en el cual pidió a los gobiernos de Latinoamérica combatir la pobreza, desigualdad, inseguridad, corrupción y degradación ambiental para mejorar la situación de derechos humanos.

Añadió que la falta de decisión para enfrentar estos problemas fue aprovechada por algunos políticos para justificar restricciones que violan los derechos humanos de sus ciudadanos orillando a miles de personas a abandonar sus países en Latinoamérica en busca de seguridad y oportunidades.

"La falta de respuestas eficaces ante la corrupción, la violencia y la pobreza ha sido usada como pretexto por parte de políticos que prometen soluciones que suenan sencillas pero que suelen resultar abusivas", dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.

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Recomendaciones de HRW a gobiernos de Latinoamérica

El Informe Mundial 2023 solicitó al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela,negociar condiciones electorales aceptables; a Daniel Ortega en Nicaragua le pidió liberar a los presos políticos al igual que a Cuba.

HRW recalcó que las medidas de mano dura impuestas por el presidente Nayib Bukele en materia de seguridad y el acelerado desmantelamiento de las instituciones democráticas han propiciado violaciones generalizadas de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad en El Salvador.

También alertó por el aumento de la violencia en México y en Haití, en este último país hay un contexto de crisis política y humanitaria, las pandillas son responsables de una ola de asesinatos, secuestros y violencia de género en medio de la inoperancia de la justicia.

INFORME MUNDIAL 2023: "Las nuevas coaliciones y voces de liderazgo revelan que existe una gran oportunidad para que los gobiernos se pongan en pie y adopten planes de acción respetuosos con los derechos". @TiranaHassan

Lee nuestro Informe Mundial: https://t.co/QlmWaBr4t7 — Human Rights Watch (@hrw_espanol) January 12, 2023

HRW dijo que en Ecuador la sobrepoblación y la falta de control estatal en las cárceles permitieron a las pandillas reclutar nuevos miembros y asesinar a más de 400 personas detenidas desde 2021, mientras que Colombia enfrenta una violencia creciente causada por grupos armados en zonas afectadas por la pobreza.

El grupo de derechos humanos recomendó al presidente de Chile, Gabriel Boric, avanzar con una reforma policial, la protección de migrantes y refugiados, además de mejorar el acceso al aborto.

Para HRW, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, deberá revertir los retrocesos en derechos humanos provocados por el expresidente Jair Bolsonaro y restablecer la confianza en el sistema democrático.