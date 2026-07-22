VIDEO: Se registra incendio en iglesia durante fiesta patronal

En el Estado de México, la entrada de una iglesia ardió en llamas después de que cayera pirotecnia durante las celebraciones por la fiesta patronal. El incendio ocurrió en la Parroquia de San Cristóbal Texcalucan, en el municipio de Huixquilucan.

¿Qué pasó en la Parroquia de San Cristóbal Texcalucan?

Un arreglo floral, colocado en la entrada de la parroquia, comenzó a incendiarse debido a los fuegos artificiales.

Captan en video momento exacto del incendio en iglesia de Huixquilucan

Al lugar llegaron bomberos del municipio, pero no pudieron hacer mucho por falta de suministro de agua. El incidente quedó captado en video y es posible apreciar cómo el arreglo floral termina por caer al suelo.

‼️SE INCENDIA IGLESIA EN FIESTA PATRONAL DE #HUIXQUILUCAN #EDOMEX‼️



🚨Durante la celebración de la fiesta patronal de San Cristóbal Texcalucan #Huixquilucan se incendió la portada d ela iglesia, aparentemente por los fuegos artificiales.



🚨aunque llegaron bomberos de… pic.twitter.com/ba0AIgvdZN — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) July 22, 2026

Tras unos minutos, el fuego terminó por extinguirse solo. A pesar de lo aparatoso del incidente, no hay personas lesionadas.

