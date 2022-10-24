Huachicol da ingresos a gobierno por 166 mil mdp: titular de Pemex

Ciudad de México. Ante diputados, el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, aseguró que hay buenos resultados en el crecimiento tanto de la producción petrolera como de la reserva probada que tiene el país, así como por el combate el huachicol, este último, aseguró, le ha dado ingresos adicionales al gobierno por 166 mil millones de pesos.

Al comparecer ante las Comisiones Unidas de Energía e Infraestructura de la Cámara de Diputados informó que las reservas pasaron de 7 mil millones de barriles de petróleo crudo en enero de 2019 a 7 mil 400 barriles en este 2022.

Según las cifras del titular de Pemex, la producción petrolera revirtió su caída al ubicarse en enero de 2019 en un millón 640 mil barriles actualmente la producción se ubica hasta septiembre de 2022, en un millón 670 mil barriles y esperan cerrar el año con un millón 800 mil barriles diarios.

Disminuye robo de gasolina

En su exposición el director de Pemex también destacó que el robo de gasolina tuvo una disminución de 90 por ciento y la de Gas LP 55 por ciento.

“Los ahorros estimados para Pemex en 3 años 9 meses ascienden a 117 mil millones de pesos, 101 mil por gasolinas y diésel, 15 mil 800 por gas LP, adicionalmente, ahora que ya se puede e comercializar ese hidrocarburo que ahora no se roban se pagan impuestos, entonces, hay un ingreso adicional del orden de 49 mil millones hacia la hacienda nacional y el gran total, el beneficio de Pemex y de la hacienda asciende a 166 mil millones de pesos, por el combate al huachicol, por los resultados en el combate al robo de las gasolinas”, señalo Romero Oropeza.

Sobre la deuda de Pemex

Ante diputados sostuvo que, aunque Pemex aún tiene números rojos en su contabilidad, la realidad es que se está desendeudando, aunque parezca que no lo crean.

“De 105 mil 792 millones que Pemex adeudaba en 2018, hoy Pemex adeuda 100 mil 436 millones de dólares, ha habido realmente un desendeudamiento en Petroleros Mexicanos”, enfatizo en su comparecencia.

Director de Pemex descarta crisis de energéticos

El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, descartó que la crisis de los energéticos por la guerra Rusia – Ucrania, tenga un impacto mayor en los precios de los combustibles en el país y anuncio que en el 2024, México logrará la autosuficiencia en gasolinas y dejará de importar.

En su comparecencia ante las Comisiones de Energía e Infraestructura de la Cámara de Diputados, sostuvo que para lograrlo solo se está en espera de terminar tres proyectos, entre ellos, Dos Bocas, y poner a su máxima capacidad el Sistema Nacional de Refinación.

“En que tiempo estamos dejando de importar gasolinas, al finalizar esta administración, ese es el plazo, incluye terminado dos bocas, terminar la coquizadora de Tula, terminar a coquizadora de Salamanca y poner prácticamente al 100% ya de su capacidad o de su máximo de capacidad en este momento al SNR, entonces, el compromiso es 2024 lograr la autosuficiencia o estar por lo menos muy cerca de esto”, prometió el titular de Pemex.

🛢️🛢️ Como parte del análisis del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente de la República y para enriquecer el diálogo entre el Legislativo y el Ejecutivo, comparece ante comisiones el director General de Pemex. https://t.co/3vyPNRzIhU — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 24, 2022

Ante los cuestionamientos de diputados para contener la inflación que genera los precios del petróleo por los efectos de guerra, informó que el gobierno federal seguirá utilizando los excedentes del petróleo para mantener el subsidio al precio de las gasolinas.

En el caso de los fertilizantes, Pemex echará a andar nuevas pantas para producir más fertilizante para su distribución gratuita el próximo año a pequeños productores de las 32 entidades para contener la inflación y mantener los precios de alimentos.