Aunque hoy no es día festivo; en muchos lugares no pasó la basura, custodios de la prisión, no se presentaron a trabajar, hoy se emitieron menos infracciones de tránsito, el aeropuerto internacional de Los Ángeles tuvo menos trabajadores de limpieza y es que alrededor de 11 mil empleados de la ciudad hoy dejaron sus puestos para unirse a una huelga laboral de 24 horas porque dicen llevan 8 meses intentando negociar un nuevo contrato sin éxito.

Gilda Valdez / Miembro del Sindicato 721:

“Cuando estábamos negociando los contratos de la ciudad los negociadores de la ciudad estaban negociando sin autoridad, entonces no podíamos llegar a los acuerdos que necesitábamos llegar eso es romper la ley”.

La huelga es considerada histórica ya que desde 1980 no se había dado una similar pero los trabajadores dijeron que es necesaria para mandar un mensaje a la ciudad de Los Ángeles: “estamos muy orgullosos de participar por primera vez; nos están violando los contratos, necesitamos más dinero para la familia; estamos viendo la fuerza que tenemos cuando participamos” comento Laura Samar quien marchó por las calles Angelinas exigiendo respeto.

Carlos Velasquez lleva más de una década limpiando el drenaje de la ciudad, es considerado un trabajador esencial pero no se siente apreciado “Cuando estaba la emergencia de Covid nosotros trabajamos todos los días, había gente que trabajaba de casa y nosotros todos los días estábamos aquí".

“Gracias a Dios a mí me alcanza con mi salario pero es el respeto, no nos tratan bien” comentó Javier quien dice que les prometen cosas y luego no le cumplen el trabaja en el area de mantenimiento de la alcaldía.

Miles de empleados de la ciudad de #LosÁngeles, como personal de limpieza, socorristas y personal de tráfico, iniciaron este martes una #huelga de 24 horas para denunciar prácticas laborales injustas. https://t.co/a059Jv1HiT — Voz de América (@VozdeAmerica) August 8, 2023

¿Qué piden los trabajadores en huelga?

Fue en Noviembre del 2022 cuando los trabajadores Miembros del Sindicato 721 SEIU - aprobaron un aumento del 3 % pero en la mesa quedaron cerca de 400 peticiones por discutir; el acuerdo fue que en enero de este año se sentarán a negociar un nuevo contrato donde se piden entre otras cosas mejores beneficios para el retiro así como una remuneración económica extra para los trabajadores bilingües.

La alcaldesa Karen Bass emitió hoy la siguiente declaración:

“Como alcaldesa, mi trabajo es garantizar que la gente de Los Ángeles sea atendida y esté segura, que las finanzas de la ciudad estén protegidas y que los trabajadores de la ciudad, la columna vertebral de nuestra economía, sean respetados y tratados de manera justa.

“La ciudad siempre estará disponible para progresar con SEIU 721 y continuaremos negociando de buena fe”.

Será el próximo lunes 14 de Agosto que se reanuden las pláticas en espera de lograr avances; el Sindicato 721 SEUI advirtió que de no hacerlo; están preparados para otra huelga.

A este paro hoy se unieron miembros del Sindicato de Actores y Escritores quienes también están en huelga así como trabajadores de hoteles.