¡Basura en Escocia! Trabajadores de limpieza en huelga por salario

La huelga de trabajadores de limpieza de Escocia por motivos de salario se está extendiendo a otras ciudades, y la basura de los contenedores desatendidos se ha desbordado por las calles de Edimburgo, lo que ha provocado un gran revuelo.

Las negociaciones de salario entre las autoridades y los líderes sindicales de los trabajadores de limpieza han continuado, pero la huelga, que comenzó el 18 de agosto, continuará hasta el martes 30 de agosto.

Imágenes publicadas en las redes sociales muestran los contenedores desbordados y montones de basura en la calle.

Se ha iniciado una huelga similar en más de una docena de regiones, entre ellas Aberdeen y la mayor ciudad de Escocia, Glasgow.

El sindicato de los trabajadores de limpieza dijo esta semana que un organismo de la administración local había dejado claro que no se asignarían fondos adicionales para un acuerdo de salario mejorado tras una oferta del 5% rechazada.

La huelga ha coincidido con el festival anual Fringe de Edimburgo, que se celebra durante la mayor parte de agosto y atrae a millones de personas a la capital escocesa.

La primera ministra Nicola Sturgeon ha sido criticada por políticos, que acusan a su gobierno de apatía en el conflicto y de trasladar la culpa a los ayuntamientos locales.

El ayuntamiento de Edimburgo ha dicho que está preparando un plan de limpieza para cuando termine la huelga.

