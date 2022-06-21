Inicia la mayor huelga de trenes de los últimos 30 años en Reino Unido

Más de 40 mil trabajadores ferroviarios en huelga. Exigen aumento salarial y mejores condiciones laborales. Reino Unido paralizado. Estaciones de trenes cerradas.

Este martes comenzó la mayor huelga de trenes de los últimos 30 años en Reino Unido, con decenas de miles de trabajadores.

Desde las primeras horas de este martes, llegaron algunos de los más de 40 mil trabajadores ferroviarios que harán huelga el martes, el jueves y el sábado, paralizando la red.

Comienzo de un "verano de descontento"

Los sindicatos han dicho que las huelgas ferroviarias podrían marcar el comienzo de un "verano de descontento" con profesores, médicos, trabajadores de la eliminación de residuos e incluso abogados uniéndose a las protestas, mientras el aumento de los precios de los alimentos y el combustible empuja la inflación hacia el 10%.

Exigen aumento salarial

La disputa se centra en el salario, las condiciones laborales y la seguridad laboral mientras los ferrocarriles del Reino Unido luchan por recuperarse de la pandemia de coronavirus.

"Las compañías ferroviarias han propuesto subidas salariales del 3 por ciento, muy por debajo de la actual tasa de inflación, a lo que hay que añadir que los sueldos llevan varios años congelados", ha dicho este lunes el secretario general de los Trabajadores del Ferrocarril, Marítimos y de Transporte Mick Lynch, al frente de las negociaciones hasta ahora fallidas.

El gobierno dice que no está involucrado en las conversaciones, pero ha advertido que los grandes aumentos provocarán una espiral de precios y salarios que aumentará aún más la inflación.

Tres días de huelga

En principio, durante los tres días en los que se ha convocado la huelga funcionarán unos 4,500 de los 20,000 servicios que están disponibles a diario, pero el recorte en los horarios (de 07:30 a 18:30), que paralizará con mucha antelación tareas de preparación indispensables, garantiza que el caos se extienda durante toda la semana.

Los trabajadores de mantenimiento del metro de Londres, que dependen de la empresa municipal Transport For London también han aprobado una convocatoria de huelga para este martes, que contribuirá a complicar muchos más las cosas en la metrópoli.

La realidad es que, con unos servicios mínimos muy reducidos y unos horarios absolutamente comprimidos, el caos se prolongará durante toda la semana, y tanto el Gobierno como los sindicatos ya han aconsejado a los millones de personas que dependen del tren para llegar a su trabajo que busquen una alternativa de transporte o trabajen desde casa.

"Nuestra campaña durará todo el tiempo que sea necesario", declaró el lunes a la prensa Mick Lynch, secretario general del sindicato de trabajadores ferroviarios, marítimos y del transporte (RMT).

Gobierno de Boris Johnson presionado

El primer ministro Boris Johnson, presionado para hacer mayores esfuerzo por ayudar a los hogares británicos que se enfrentan al impacto económico más duro de las últimas décadas, dijo que la acción industrial perjudicaría a las empresas en un momento de recuperación de la pandemia.

La huelga afecta a Network Rail, la empresa pública que gestiona gran parte de las estaciones, así como la red ferroviaria, junto a otros 13 operadores privados. Entre todos ellos abarcan prácticamente todas las conexiones. Será la mayor huelga del sector desde los paros de 1989, que afectaron a todo el país y respondieron también a una fuerte disputa salarial.

El primer ministro dijo que los sindicatos estaban perjudicando a las personas a las que decían ayudar.

"Al seguir adelante con estas huelgas de trenes, están ahuyentando a los viajeros que, en última instancia, apoyan los puestos de trabajo de los trabajadores ferroviarios, al tiempo que afectan a las empresas y comunidades de todo el país", dirá Johnson a su gabinete el martes, según su oficina.

El Gobierno se ha enfrentado a las críticas de los parlamentarios de la oposición por negarse a participar en las conversaciones para resolver el conflicto. Los ministros dicen que es un asunto que deben resolver los sindicatos directamente con los empresarios ferroviarios.

Las huelgas se producen mientras los viajeros en los aeropuertos británicos sufren caóticos retrasos y cancelaciones de última hora debido a la escasez de personal, y mientras muchos británicos tienen que esperar meses para que les lleguen los nuevos pasaportes debido a los retrasos en la tramitación.

Las previsiones económicas auguran que el Reino Unido puede acabar el año con una inflación cercana al 11%. En la actualidad ya está en torno al 9%.

