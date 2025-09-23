¿Qué son los asesores de la presidencia de la Corte?

Es conocido que para que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cumpla sus funciones, cuenta con un equipo de apoyo nombrados asesores. Estos profesionales, por lo general abogados, se encargan de analizar proyectos, redactar documentos, investigar antecedentes jurídicos y brindar apoyo técnico al presidente en la toma de decisiones.

Pero el gran número de asesores que tiene el presidente Hugo Aguilar Ortiz ha generado un gran debate sobre la eficiencia de su trabajo, además del uso excesivo de los recursos públicos que esto podría representar.

¿Cuántos asesores tiene Hugo Aguilar y cuál es su trabajo?

El nuevo presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, cuenta con un equipo de varios asesores registrados en la coordinación general de asesores de la presidencia. Cabe señalar que la información sobre el número de asesores puede consultarse directamente en el directorio de la SCJN.

¿Qué son los asesores y por qué su número genera controversia?

Los asesores en la SCJN son profesionales del derecho que brindan apoyo técnico y jurídico a los ministros. Su labor es fundamental, ya que se encargan de investigar, analizar y redactar documentos relacionados con los complejos casos que llegan a la máxima instancia judicial del país.

Pero este tema genera muchas críticas, pues un número elevado de asesores podría representar un gasto innecesario para el erario público y una posible falta de eficiencia en la estructura administrativa.

