Piden priorizar la situación de derechos humanos en Nicaragua en cumbre Celac

Human Rights Watch (HRW) pidió a los países que participarán en la próxima cumbre UE-Celac priorizar la situación de los derechos humanos en Nicaragua, para garantizar una respuesta multilateral y de alto nivel por la crisis humanitaria que vive el país.

La organización dijo que la reunión de países latinoamericanos y caribeños, que se realizará el 17 y 18 de julio en Bruselas, será una oportunidad para discutir desafíos internacionales como el retroceso democrático, la violencia, inseguridad y abusos contra migrantes.

Añadió que el foco principal debe ser Nicaragua, ya que ningún otro país ha registrado un deterioro tan grave en materia de derechos humanos como el país gobernado por Daniel Ortega.

La crisis de derechos humanos en #Nicaragua requiere una respuesta firme y sostenida de los gobiernos democráticos de América Latina y Europa

Se debe establecer una respuesta internacional efectiva hacia Nicaragua y una transición democrática en el país ⤵️https://t.co/Bxqodr4fcV pic.twitter.com/87rkST7XqM — Human Rights Watch (@hrw_espanol) July 14, 2023

“En los últimos años, pocos países de la región han registrado un deterioro en la situación de los derechos humanos tan grave como el observado en Nicaragua, incluyendo ataques sistemáticos a los medios de comunicación independientes, el desmantelamiento de la sociedad civil y la consolidación de un régimen autoritario”

HRW citó un informe de la ONU donde concluyeron que las autoridades de Nicaragua cometieron crímenes de lesa humanidad como asesinatos, encarcelamientos, tortura, violaciones y persecuciones por moticos políticos.

Asimismo también lamentaron que a pesar de la situación en Nicaragua, encabezada por el dictador Daniel Ortega, no se tenga una respuesta por parte de la comunidad internacional, por lo que instaron a que durante la Celac se establezca un “Grupo de Amigos del Pueblo Nicaragüense”.

¿Qué es el Grupo de Amigos del Pueblo Nicaragüense propuesto por Human Right Watch?

La Organización indicó que el Grupo de Amigos del Pueblo tendría la labor de celebrar reuniones de alto nivel para diseñar estrategias pacíficas públicas y privadas para buscar la liberación de los presos políticos, la reparación para las víctimas de la represión y la realización de elecciones libres y justas “tan pronto como sea posible”.

HRW indicó que la situación en Nicaragua es tan grave que requiere de una acción de alto nivel liderada por los gobiernos de América Latina y el Caribe (Celac).

México 🇲🇽: La Canciller @aliciabarcena debería apoyar la creación de un "Grupo de Amigos del Pueblo Nicaragüense" cuando participa en la Cumbre UE-CELAC en Bruselas🇧🇪 el 17 y 18 de julio.



Nuestra carta de @hrw_espanol, 160 víctimas y 29 otros grupos 👇.https://t.co/wIAZTF7vt5 pic.twitter.com/vm8rAftKnf — Tyler Mattiace (@TMattiaceHRW) July 15, 2023

Según organizaciones de derechos humanos, en Nicaragua 64 personas permanecen detenidas arbitrariamente, 317 fueron despojadas de sus bienes por parte del gobierno por criticar a la dictadura.

Daniel Ortega ha perseguido a la Iglesia Católica, sus sacerdotes y obispos, incluyendo a monseñor Rolando Álvarez, quien fue condenado arbitrariamente a 26 años de prisión.