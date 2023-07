Hungría multa a librería por vender novela gráfica con contenido LGTBI

Autoridades de Hungría impusieron este viernes una multa de 32,000 euros, equivalente a unos 606,186 pesos, contra una librería por vender una novela gráfica con contenido LGTBI, lo que supone la mayor multa impuesta en el país por la difusión de libros con dicha temática.

Una de las librerías más grande de Hungría

La segunda librería más grande de Hungría, Lira, dijo que planeaba emprender acciones legales después de recibir la fuerte multa del gobierno por la venta de un webcomic británico y una novela gráfica de temática LGBTI para menores.

“Sabíamos que se estaba llevando a cabo un procedimiento de control y que recibiríamos alguna multa, pero su monto realmente nos sorprendió. Esta es la multa más grande en la historia del comercio del libro húngaro. Justo después está la multa que recibió nuestro competidor Libri que era de 2,999.31 dólares, por lo que, en comparación con eso, es 12 veces más alto, de 35,991.72 dólares”, externó el director creativo de la cadena de librería Lira, Krisztian Nyary.

La multa es por no envolver la publicación

Una oficina del gobierno de Budapest impuso una multa alegando que vendió “Heartstopper” de la autora británica Alice Oseman, entre otros libros para menores, y no los envolvió en papel plástico como exige la ley 2021.

“Hay editoriales que voluntariamente envasan, envuelven sus libros en papel de aluminio. Y no queda claro en el reglamento si basta con poner esos libros en otra estantería no dedicada a menores, o quizás también hay que envolver los libros destinados a adultos. papel de aluminio. Todo esto no está claro ", dijo Krisztian Nyary, director creativo de Lira.

La librería trasladó “Heartstopper” en sus librerías de la sección juvenil, donde antes se colocaba, a la sección de adultos para evitar nuevas multas.

Krisztian Nyary ubrayó “usaremos todos los medios legales a nuestro alcance, pero como se trata de una resolución sobre una multa, no se puede apelar, solo se puede atacar.

No es la primera multa contra una librería

Esta no es la primera vez que una oficina del gobierno húngaro impone una multa a una librería por una violación de la ley que había sido condenada enérgicamente por la Unión Europea. La nueva multa llega días antes de una marcha del Orgullo en Budapest el sábado.

Decenas de países piden proteger derechos de personas LGBTI

Las embajadas de Estados Unidos, Alemania y otros 36 países instaron al gobierno de Hungría a proteger los derechos de las personas LGBT y eliminar las leyes que las discriminan.