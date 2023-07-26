Hunter Biden se declara no culpable tras fracasar acuerdo con la fiscalía

Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se declaró no culpable de dos cargos menores en una corte de Delaware, luego de que fracasara el acuerdo de culpabilidad al que había llegado con la fiscalía.

Maryellen Noreika, jueza federal nombrada por Donald Trump, se opuso al acuerdo y dijo no estar lista para aceptar el trato al que calificó de “inusual”, por lo que la audiencia concluyó con Hunter declarándose inocente, por el momento.

La magistrada pidió a las partes que presentaran escritos adicionales explicando la estructura legal del acuerdo de culpabilidad.

Noreika indicó que el acuerdo de culpabilidad contenía “términos no estándar” como “inmunidad amplia” de otros cargos, lo que le parecía “inusual”.

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Un Tribunal de EUUU rechazó el acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden (@POTUS) acusado de delitos fiscales, al argumentar irregularidades pic.twitter.com/rlw69KkHpS — adn40 (@adn40) July 26, 2023

Desde junio, cuando se dio a conocer el trató, Trump acusó de que había trato favorable al hijo del presidente Joe Biden y sus aliados. En respuesta, Merrick Garland, el fiscal general, dijo que el fiscal, puesto por Trump, tuvo autonomía plena para investigar a Hunter.

¿De qué se le acusa a Hunter Biden, hijo de Joe Biden?

Los cargos que enfrenta el hijo del mandatario estadounidense se deben al incumplimiento de un pago de impuestos de más de 1.5 millones de dólares en ingresos entre 2017 y 2018, a pesar de que debía más de 100 mil dólares.

Además de un cargo por portar un arma cuando consumía drogas, lo que él mismo reconoció, y está penado por la ley de Estados Unidos.

Casa Blanca se desmarca de la situación de Hunter Biden

Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que el caso de Hunter Biden era un tema personal y remitió las preguntas al equipo legal del hijo del presidente Joe Biden.

“Hunter Biden es un ciudadano privado y este era un asunto personal para él. Como hemos dicho, el presidente, la primera dama, aman a su hijo y lo apoyan mientras continúa reconstruyendo su vida. Este caso fue manejado de forma independiente, como todos ustedes saben, por el Departamento de Justicia bajo el liderazgo de un fiscal designado por el expresidente, el presidente Trump”, indicó Jean-Pierre.

Con información de agencias

