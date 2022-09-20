Huracán “Fiona": al menos 5 muertos en Dominicana y Puerto Rico

Al menos cinco muertos se reportaron en Puerto Rico y República Dominica tras el paso del huracán "Fiona" que azotó a ambas naciones durante el fin de semana, causando graves daños.

De acuerdo con autoridades locales, el huracán "Fiona" causó la muerte de una persona en Guadalupe, dos en Puerto Rico y dos más en República Dominicana.

“Debido a los fuertes vientos, un árbol fue derribado y cayó sobre la persona, que falleció", explicó Juan Méndez García, director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del país.

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Huracán “Fiona” causa daños en República Dominicana

El huracán "Fiona" provocó lluvias torrenciales y fuertes vientos en República Dominicana. Además las inundaciones causaron que varios pueblos quedaran aislados, 800 personas tuvieron que evacuar y más de 11 mil se quedaron sin electricidad.

Las autoridades ya trabajan para restaurar los servicios de electricidad y agua potable en las regiones afectadas.

Luis Abinader, presidente de República Dominicana, declaró estado de desastre en las provincias de La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor.

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El huracán "Fiona" es el primero que golpea directamente al país desde que Jeanne dejó graves daños ahí en septiembre de 2018.

Un millón de personas sin luz en Puerto Rico tras paso de huracán “Fiona”

Mientras tanto, en Puerto Rico, más de un millón de personas continúan sin luz tras el camino de destrucción que dejó el paso del huracán "Fiona". Casi el 90 por ciento de Puerto Rico permaneció sin electricidad el lunes.

Luma Energy informó que ya lograron restablecer a más de 286 mil clientes en Puerto Rico, lo que representa el 19 por ciento de la población. Explicó que reconectar a toda la isla tomará varios días.

"Fiona" tocó tierra allí el domingo por la tarde, arrojando hasta 76.2 cm de lluvia en algunas áreas.

El huracán "Fiona" se produjo cinco años después de que el territorio caribeño de Estados Unidos fuera devastado por el huracán María, que provocó el peor apagón en su historia.