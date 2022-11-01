Lisa se convertirá en huracán frente a costas Honduras

La tormenta tropical Lisa se convertirá en un huracán la noche del martes frente a las costas de Honduras, advirtió el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

A las 21:00 GMT Lisa se ubicaba a unos 355 kilómetros al este de la isla Roatán, la más grande del archipiélago Islas de la Bahía, en el caribe hondureño, y soplaba vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora mientras avanzaba a 25 km/h hacia el oeste.

"Se espera un mayor fortalecimiento y se pronostica que Lisa se convierta en huracán durante la noche (del martes) sobre el noroeste del mar Caribe y continúe intensificándose el miércoles a medida que se acerca a Belice", dijo el NHC en un reporte.

En la trayectoria pronosticada, Lisa, un huracán que alcanzará la categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, se moverá cerca o sobre las Islas de la Bahía el miércoles temprano para, posteriormente, acercarse a Belice durante la noche.

Tras tocar tierra, el huracán se debilitará rápidamente pero seguirá descargando fuertes lluvias a su paso por el sureste de México. Se estima que Lisa entre al Golfo de México convertida en depresión tropical hacia el final de la semana.

#ClimaGT Honduras, Belice, Guatemala y México en alerta por paso de la tormenta tropical Lisa, que podría convertirse en huracán en las próximas horas. @insivumehgt @ConredGuatemala

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Martin en el Altlántico

El Centro Nacional de Huracanes también monitorea el ciclón tropical Martin.

Se mueve hacia el este a unos 20 kilómetros por hora y se prevé que la tormenta tropical gire hacia el noreste a una velocidad de avance más rápida durante los próximos dos días.

Los vientos máximos sostenidos están cerca de los 95 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes. Se pronostica cierto fortalecimiento durante las próximas 48 horas.

Se espera que Martin se convierta en huracán el miércoles por la tarde o la noche antes de pasar a un poderoso sistema extratropical el jueves.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendieron hacia afuera hasta 165 kilómetros desde el centro.