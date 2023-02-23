Ignacio Mier propone debate a Lorenzo Córdova del Plan B de Reforma Electoral

El coordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco propuso un debate al presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, sobre el Plan B de la Reforma Electoral.

Durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, el morenista destacó: "Que venga Lorenzo Córdova a la Cámara de Diputados, si estamos diciendo una mentira, si es falso lo que se está expresando el día de hoy, lo invitamos personalmente".

Asimismo, Ignacio Mier calificó como falso que se pretenda controlar, debilitar o quitar autonomía de gestión u operativa al INE, pues, no hay ningún artículo que busque distorsionar el Sistema Electoral Mexicano.

En ese sentido, especificó que el objetivo del debate era dejar en claro quién miente frente a los mexicanos.

"En la @Mx_Diputados estamos abiertos al debate. @lorenzocordovav, asiste el domingo a la concentración del #PRIANRD, y a partir del martes te invito para que nos acompañes a la JUCOPO para dialogar sobre el contenido de la reforma electoral y quede claro al pueblo quién miente", redactó en su cuenta de Twitter.

Reta Ignacio Mier a Lorenzo Córdova a debatir el #PlanB.



Lo emplaza para el próximo martes en #SanLázaro; sera una especie de a ver quién miente. https://t.co/fCd3jUi4a1 pic.twitter.com/qZK9Go0XdA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 23, 2023

Ignacio Mier critica resolución del Tribunal Electoral para elección de cuatro consejeros

Ignacio Mier acusó que la resolución del Tribunal Electoral para modificar una vez más la convocatoria para la elección de cuatro nuevos consejeros del INE busca atribuirse facultades que no le corresponde a ese órgano electoral.

Ignacio Mier señaló que es inconstitucional que se amplíe a dos años el puesto de consejeros del INE.

“El propósito del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJ) de la Federación es extralimitarse en sus atribuciones, eso es el fondo de su sentencia que modifica, otra vez, la convocatoria para elegir consejeros del INE”, posteó Ignacio Mier a través de su cuenta de Twitter.

Y es que, en la conferencia de prensa, legisladores de Morena conformaron varias de las afirmaciones que se han señalado contrarias a la democracia o que ponen en riesgo futuros procesos electorales.

Afirman que no desaparecen las juntas locales ni distritales, sino que estas reducen por considerar son un dispendio. Señalan que cada vocal percibe un salario de 80 mil pesos netos mensuales, además de prestaciones.

Por último, durante la conferencia de prensa destacó que Morena respalda que quien presida el INE sea mujer; sin embargo, destaca que las atribuciones son el problema, pues se pueden violar algunos derechos.

Señaló que hasta que no tengan certeza, Morena no se pronunciará respecto a la decisión sobre quien presida al INE tras la salida de Lorenzo Córdova Vianello.