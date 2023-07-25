“Lady Fortaleza” y “MoreNacho”, luchadores se unen al equipo de Ignacio Mier

Ciudad de México. En la carrera por la candidatura a gubernatura de Puebla, Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ya tiene a “Lady Fortaleza” y a “Morenacho”, luchadores que se pondrán los guantes para combatir la trata de personas y la corrupción en ese estado.

Los dos personajes fueron presentados este lunes en conferencia del legislador morenista.

¡Terminamos una muy buena semana para #Puebla!



✅ El próximo domingo realizaremos la "Caravana contra la trata de personas", para visibilizar y concientizar a la población sobre esta preocupante situación.



✅ En Puebla hay más de un millón de perros y gatos en situación de… pic.twitter.com/oPPK3hEwJw — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) July 24, 2023

Ellos formaran parte de una caravana que recorren los municipios poblanos como parte de la estrategia que impulsa el morenista para acercarse a los ciudadanos con acciones de salud y recreación e identificar y prevenir problemas de abuso y violencia familiar.

La “Lady Fortaleza” será la que se enfrente al “Cucaracho”, personaje identificado como un violentado de mujeres, enganchador y deudor alimentario. Mientras que “Morenacho” participara en funciones de lucha libre para combatir a delincuentes de cuello blanco.

El 14 de febrero Ignacio Mier recibió a su "MoreNacho"

El 14 de febrero de este año, Día del Amor y la Amistad, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, recibió su “MoreNacho”. El hecho se suscitó en plena conferencia de prensa, cuando Ignacio Mier definía lo que es el amor y la amistad, cuando la diputada de Morena, Marisol García Segura, se acercó a y puso un pequeño muñeco trajeado en el pódium en señal de amistad y cariño a su coordinador parlamentario.

“Todos somos felices, es Día del Amor y la Amistad. Es una emoción es un sentimiento la amistad es pasión y el amor. Es pasión y emoción… fue en ese momento la diputada dice: es un Nachito de amor”. Esto enero el “ah qué lindo, ahí está, gracias mi querida amiga, ya me puse rojo, ¿eh?”, expresó Ignacio Mier.

“Gracias mi querida amiga, muchísimas gracias, es un MoreNacho, no es acto adelantado eh, está más galán que yo”, remató aquél día el líder de Morena en la Cámara de Diputados.

El luchador "MoreNacho" sería una nueva versión de lo que aquél día fue una figura con la imagen de Ignacio Mier.

