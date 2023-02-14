Regalan por el 14 de febrero, un “MoreNacho” a Ignacio Mier

Este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, recibió su "MoreNacho".

El hecho se suscitó en plena conferencia de prensa, cuando Ignacio Mier definía lo que es el amor y la amistad, cuando la diputada de Morena, Marisol García Segura, se acercó a y puso un pequeño muñeco trajeado en el pódium en señal de amistad y cariño a su coordinador parlamentario.

Llaman "MoreNacho" por Morena a Ignacio Mier

“Todos somos felices, es Día del Amor y la Amistad. Es una emoción es un sentimiento la amistad es pasión y el amor. Es pasión y emoción… fue en ese momento la diputada dice: es un Nachito de amor”. Esto enero el “ah qué lindo, ahí está, gracias mi querida amiga, ya me puse rojo, ¿eh?”, expresó Ignacio Mier.

“Gracias mi querida amiga, muchísimas gracias, es un MoreNacho, no es acto adelantado eh, está más galán que yo”, remato el líder de Morena en la Cámara de Diputados.