“Voto ciudadano o tómbola para la elección de ministros": Ignacio Mier

Tras insistir en su propuesta para que los ciudadanos decidan si se cambia el método para nombrar a los ministrosde la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN), el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, planteó dos propuestas para designar a los 11 integrantes de la Corte y garantizar que sean los más aptos para el cargo.

Una, es a través del voto que los ciudadanos emitan en urnas instadas en todo el país y la otra, es el método de insaculación o tómbola, similar al que se implementó para designar a consejeros del INE.

En un comunicado de prensa, el líder cameral de Morena, detalló: “Puede ser incluso por insaculación, reconociendo méritos, trayectoria, los que han dado resultados, los que son honestos, los que son imparciales, los que tiene un compromiso realmente con la justicia. Con un comité técnico que evalúe quiénes son los mejores, hombres y mujeres, que abiertamente los medios de comunicación los conozcan y que después un comité técnico los evalúe y se puedan insacular”.

Reforma al Poder Judicial impostergable: Mier Velasco

Mier Velazco, aseguró que hoy en día la reforma al Poder Judicial es impostergable para que los jueces hagan bien su trabajo y garanticen justicia a las víctimas de delito y no a quienes tienen dinero.

“En México no hay justicia, miles de mujeres violentadas no han encontrado respuesta en la impartición de justicia; muchas mujeres desesperadas, destrozadas porque vieron cómo sus hijas perdieron la vida, no han encontrado respuesta en el Poder Judicial. El dinero es lo que los mueve, y la gente que no tiene recursos, que no tiene para un abogado, no encuentra respuesta; y por eso hay que hacer una reflexión, sin apasionamientos, serena, tranquila, pensando en México, pensando en la gente, creo que les conviene”, refirió en el comunicado.

Insistió que por ello es necesario hacer una consulta para que los ciudadanos decidan si están de acuerdo en cambiar el método para designar a los ministros de la SCJN que actualmente duran 15 años en su cargo con un sueldo de más de 7 millones de pesos al año y privilegios desmedidos.