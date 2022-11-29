Iluminan de rosa Cámara de Diputados en rechazo a la Reforma Electoral

La noche de este lunes, integrantes de organizaciones civiles iluminaron de rosa la fachada de la Cámara de Diputados en rechazo a la Reforma Electoral que este martes discutirán los legisladores.

Un grupo de jóvenes pertenecientes al Frente Cívico Nacional se congregaron en la calle Emiliano Zapata, ataviados con playeras color rosa con la leyenda “El INE no se toca” encendieron reflectores que iluminaron la fachada.

Este martes se discute Reforma Electoral.

Durante la manifestación lanzaron consignas en defensa del árbitro electoral coreando en repetidas ocasiones, “A eso vine a defender al INE”.

Recordaron que el pasado domingo 13 noviembre salieron a defender al INE y siguen en marcha.

En su sesión de este martes la Cámara de Diputados tiene previsto discutir el dictamen que reforma la Constitución en materia electoral, una propuesta que fue hecha por el presidente López Obrador en abril pasado.