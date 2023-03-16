Impulsan reforma para frenar abusos de aseguradoras de gastos médicos

El PAN con el respaldo de todas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para poner freno a los abusos y fraudes en la contratación de pólizas de seguros de gastos médicos que hoy padecen millones de familias en el país.

Buscan que las compañías aseguradoras no cambien las condiciones de cobertura de padecimientos y se congele el costo de las pólizas de los seguros cuando se hayan adquirido y pagado de manera ininterrumpida por 20 años y el precio solo se ajuste de acuerdo a la inflación reportada.

Jorge Romero Herrera, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, señaló que hoy en día las aseguradoras cometen fraude en contra de sus asegurados ya que cuando surge algún padecimiento en la renovación del contrato eliminan la cobertura de esa enfermedad adquirida. Además, elevan costo de las pólizas cuando los contratantes alcanzan la categoría de adultos mayores, lo que las hace casi impagables.

La reforma a Ley sobre el Contrato de Seguros tiene aval de cinco partidos

La propuesta plantea reformar la Ley sobre el Contrato de Seguros y la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y que se establezcan mecanismos claros para evitar abusos y fraudes en los seguros de gastos médicos.

“Lo que buscamos es que se dé una atención a millones, insisto, de familias mexicanas, y ojalá y se pueda ver con una visión integral, porque mientras más personas en este país atiendan sus necesidades médicas por el sector privado, pues evidentemente mucha menos saturación habrá en la atención médica en el sector público y creemos que todos los sectores ganan".

La iniciativa del PAN tiene el respaldo de los coordinadores y vicecoordinadores de Morena, PRI, PT, PVEM, MC y PRD.

La propuesta de reforma será analizada por las Comisiones de Gobernación, Hacienda y opinión de la de Salud.

