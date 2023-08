Mujer tuvo a su bebé muerto durante cuatro días en el vientre; acusan negligencia en IMSS de Yucatán

Momentos de nerviosismo e impotencia viven Wilber Ríos y Vitelia Coleaza en Yucatán, una pareja que perdió a su bebé el pasado mes de julio y que, además de enfrentar un conflicto legal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por presunta negligencia médica, también se encuentran con la vida de la mujer en riesgo.

Mientras Vitelia lleva casi un mes internada y en una situación delicada por una infección desarrollada a raíz de tener al bebé muerto dentro de su vientre durante cuatro días, Wilber se puso en contacto con el equipo de Hechos AM para explicar cuál es la situación actual de su esposa, quien, desde entonces, ya ha sido intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones.

“Vitelia está en piso, pero está en mal estado. A los ocho días de la primera cirugía, le quitaron los puntos, pero se abrió otra vez la herida; mañana entra a quirófano otra vez”, aseguró el señor Ríos este jueves 17 de agosto, 28 días después de que le comunicaran a su esposa que había perdido a su bebé.

“No sean cabrones; eso no se le hace a nadie”



Una mujer embarazada llegó a una clínica del #IMSS en #Yucatán con un fuerte dolor abdominal y luego de un ultrasonido, le dieron la noticia de que había perdido a su bebé.



Los #médicos, en lugar de aplicar una cesárea, la dejaron… pic.twitter.com/ej2m0LGWfZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 26, 2023

Vitelia lucha por su vida en el hospital de Umán, en Yucatán

Luego de que los médicos del Hospital General sub-zona 46 del IMSS, en Umán, le dijeran que había perdido a su hijo tras enredarse con el cordón umbilical, decidieron dejar a que el bebé naciera por parto natural, en lugar de practicar una cesárea inmediata.

Cuatro días después finalmente tuvieron que realizar la operación, pero la infección ya estaba presente. Aun así, una semana después de la cesárea le retiraron los puntos, pero la herida se abrió y comenzó el martirio que hoy en día tiene en peligro la vida de Vitelia, a quien ya le extrajeron la matriz.

“En pocas palabras, ella está muy mala de salud, está muy delicada. A veces siento que la voy a perder”, afirmó Wilber para Hechos AM, quien mostró su preocupación y consternación por la situación de su esposa.

Wilber Ríos presentó una denuncia ante los médicos del IMSS y la FGR ya investiga

Apenas un par de días después de que los médicos se negaran a intervenir a su esposa, Wilber acudió a la agencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán, en Umán, e interpuso una denuncia, la cual ya ha sido respondido por la FGR, quienes aseguraron haber iniciado una investigación al respecto.

“Habló la FGR y me dijo que iban a tomar cartas en el asunto. Yo tengo un abogado y me dijo que vamos en un avance, pero no puedo decir más porque no me han dado más información (...) La demanda no la retiro porque no quiero que a nadie le pase lo que me está pasando. Lo primero es la salud”, sentenció Wilber.

Este es un nuevo caso que es investigado por negligencia médica en México y del cual Fuerza Informativa Azteca ha hecho un seguimiento especial, pues actualmente el Sistema de Salud presenta múltiples carencias que ponen en riesgo a miles de ciudadanos.