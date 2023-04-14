Incendio en albergue de niños deja al menos 4 muertos

Este viernes 13 de abril se reportó un incendio en un albergue de niños y adolescentes, donde murieron al menos cuatro personas y 13 más resultaron heridas en el noreste de Brasil.

Entras las víctimas mortales se encuentran una mujer y un niño quienes perdieron la vida en el lugar, los otros dos hombres fueron trasladados a un hospital donde murieron más tarde.

Los bomberos confirmaron la información y detallaron que recibieron una llamada alrededor de las 4:20 de la tarde (tiempo local) donde les reportaron un incendio en la institución caridad Lar Paulo de Tarso en Recife.

O momento é de dor e de solidariedade. Desde cedo, nossas equipes, num trabalho integrado de várias secretarias, coordenam o suporte às vítimas do incêndio ocorrido no Lar Paulo de Tarso, no bairro do Ipsep. — João Campos (@JoaoCampos) April 14, 2023

Funcionarios de Brasil envían sus condolencias a víctimas del incendio

Joao Campos, alcalde de Recife, ofreció sus condolencias a la familia de las víctimas a través de las redes sociales.

“El momento es de dolor y solidaridad… La ONG lleva más de 30 años brindando albergue a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social. Seguimos movilizados para brindar todo el apoyo en este momento tan difícil”, dijo. en Twitter.

La gobernadora de Pernambuco, Raquel Lyra, también lamentó la tragedia en sus redes sociales.

“Pernambuco está de luto por lo ocurrido esta madrugada en Recife... Bomberos y policías ya están trabajando, así como nuestros equipos de salud. Dejo aquí mis condolencias a las familias de las víctimas en este momento de dolor”, escribió Lyra.