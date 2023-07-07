Incendio en un asilo de ancianos en Italia deja 6 fallecidos y 81 heridos: VIDEO

Seis residentes de un asilo de ancianos murieron y decenas resultaron heridos por el incendio del edificio donde dormían en la madrugada de este viernes en Milán, al norte de Italia.

El fuego se declaró poco antes de las 02:00 horas locales en una residencia para personas mayores de un barrio popular del centro de la capital lombarda.

Decenas de ancianos rescatados del incendio

Unas 170 personas fueron desalojadas por los servicios de emergencia, que las sacaban en sus brazos, una tras otra, explicó a los periodistas el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, desde el lugar del siniestro.

"Vimos a ancianos protegerse la cara con trapos mojados, y luego fueron desalojados, algunos en sillas de ruedas, otros en andadores", contó a la agencia ANSA una vecina, Lucia, que se despertó en la noche con las sirenas.

Decenas de ancianos heridos

El incendio nocturno en un asilo de ancianos en Milán dejó sin vida a seis personas e hirió a unas 81, las autoridades de Italia dijeron que 14 se encuentran en situaciones graves, mientras que otras 65 con heridas leves o síntomas de intoxicación leve.

🔴 #Milano, ore 1:20 #7luglio #incendio in casa di riposo in via dei Cinquecento. 6 persone decedute, numerosi intossicati ricoverati in ospedale. Decine le persone salvate dai #vigilidelfuoco che hanno immediatamente evacuato la struttura. Accertamento cause in corso pic.twitter.com/I8nJCxeSIM — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 7, 2023

Todas las personas hospitalizadas tenían síntomas de inhalación de humo de forma más o menos grave, pero ningún paciente sufrió quemaduras.

El incendio comenzó en una habitación

El fuego se inició en una habitación del primer piso de la instalación. Se apagó rápidamente y no se extendió al resto del edificio, pero produjo una gran cantidad de gases tóxicos.

"Lo más importante fue el desalojo de las personas en el primer piso y una revisión detallada de los pisos superiores", dijo un funcionario de la Brigada de Bomberos de Milán, Carlo Cardinali.

La comuna de Milán está buscando reubicar en otras residencias a las decenas de personas evacuadas. Las seis víctimas son cinco mujeres que tenían entre 69 y 87 años y un hombre de 73. Dos mujeres alojadas en la misma habitación murieron quemadas, mientras que las otras víctimas fallecieron asfixiadas.

"Se cree que el incendio comenzó en una habitación del asilo de ancianos en la que murieron carbonizados dos residentes. Dos personas se encuentran en estado crítico", dijo el alcalde de Milán.

Pésame a familias de las víctimas

"En mi nombre y en el del Gobierno, expreso mi máxima solidaridad con las personas implicadas en el incendio que se desató anoche en un asilo de ancianos de Milán. Nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas y los mejores deseos de pronta recuperación para los heridos", escribió la premier Giorgia Meloni en Twitter.

El centro, de tres pisos, construido en 1920, es una estructura comunal gestionada desde hace años por un contratista privado, dijo el edil. En él vivían personas mayores con varios niveles de dependencia, pero que no requerían cuidados hospitalarios.

El operador privado Proges es una cooperativa que emplea a 3 mil 500 personas en 300 establecimientos en Italia. Esta residencia de Milán sufrió un duro impacto durante la primera ola de la pandemia de Covid en la primavera de 2020, con 53 personas fallecidas, según apunta el diario Il Corriere della Sera.