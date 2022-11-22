Incendio en edificio comercial de China deja al menos 38 muertos

En China se registró un incendio en el edificio de una fábrica en la ciudad de Anyang, en la provincia central de Henan, el lunes por la tarde. Las autoridades han reportado que las llamas arrasaron el edificio comercial que deja al menos 38 muertos.

Los bomberos lucharon por horas para combatir el incendio

El incendio estalló poco después de las 16:20 horas del lunes en la planta de una empresa comercial y comercial en el distrito Wenfeng de Anyang. Los bomberos pudieron extinguir las llamas alrededor de las 23:00 horas del lunes, según el departamento de publicidad de la ciudad.

Dos personas que sufrieron heridas leves han sido enviadas al hospital y se encuentran en condición estable. Los sospechosos relacionados han sido puestos bajo control policial.

La planta era un edificio de estructura de acero de dos pisos. Las sustancias que se incendiaron incluyeron plásticos, telas, muebles y medicamentos, según las autoridades.

Autoridades de China indicaron que el incendio pudo haber sido provocado

Las autoridades indicaron que hay "sospechosos criminales" bajo custodia en vinculación a este incendio que dejó al menos 38 muertos, pero no aportaron más detalles.

El Destacamento Municipal de Bomberos había enviado un total de 63 vehículos y 240 agentes para llevar a cabo las operaciones de extinción y rescate, entre unidades logísticas de seguridad pública, respuesta de emergencia, administración municipal y suministro de energía.

Un grupo de trabajo compuesto por funcionarios relevantes del Comité de Seguridad Laboral del Consejo de Estado y el Ministerio de Gestión de Emergencias fue enviado al lugar el martes por la mañana para dirigir la respuesta de emergencia.

Accidentes industriales en China

Los accidentes industriales son habituales en China, a menudo causados por un escaso cumplimiento de la normativa de seguridad.

En junio, una persona murió y otra resultó herida por una explosión en una planta química en Shanghái.

El incendio en la fábrica Sinopec Shanghai Petrochemical Co. en el distrito periférico de Jinshan emitió enormes y densas nubes de humo negro en una vasta zona industrial que oscurecieron el cielo.

El año pasado, una explosión de gas mató a 25 personas y redujo a escombros varios edificios en la ciudad de Shiyan, en el centro del país.

En marzo de 2019, una explosión en una fábrica química en Yancheng, a 260 kilómetros de Shanghái, China, mató a 78 personas y destruyó casas en un radio de varios kilómetros.

Y en 2015, una gigantesca detonación en un almacén químico en la ciudad septentrional de Tianjin causó 165 muertes, en uno de los peores accidentes industriales ocurridos jamás en el gigante asiático.

