Incendio deja sin hogar a 6 personas en Gustavo A. Madero; rescatan a dos perros

Durante la madrugada de este lunes 2 de octubre se registró un incendio en el llamado “Mercado de los Fierros” ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero; los hechos se reportaron alrededor de las 5 de la mañana.

Autoridades reportaron que el fuego consumió alrededor de seis casas de cartón, además de afectar seis locales comerciales de este mercado; hasta ahora se desconoce el motivo de este incendio.

Rescatan a dos perros de incendio en Gustavo A. Madero

Los bomberos acudieron al lugar de los hechos, y mientras trataban de sofocar el fuego, lograron rescatar a dos perros de entre las llamas; afortunadamente, los animales no resultaron heridos.

De acuerdo con las autoridades, se desconoce la razón por la que comenzó el incendio por lo que se inició una carpeta para determinar la causa de este incidente que dejó sin nada las familias que ocupaban estas viviendas.

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