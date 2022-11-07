Incendio y derrumbe en un edificio comercial en Iraq

En Iraq se registró un incendio en un edificio comercial de tres pisos que después de varias horas se ocasionó el derrumbe.

Más de dos docenas de personas resultaron heridas el domingo, entre ellas el director de la agencia nacional de defensa civil, cuando un edificio comercial de la capital de Iraq se incendió y luego presentó un derrumbe.

El lugar albergaba grandes tiendas de perfumes y artículos para el hogar.

Dos de los tres pisos del edificio se derrumbaron debido al incendio. En el lugar había almacenes de materiales inflamables como perfumes.

Decenas de equipos de emergencia llegaron al lugar para combatir el fuego y rescatar a quiénes estaban atrapados. La oficina de defensa civil anunció el domingo al atardecer que el incendio había sido totalmente extinguido y que los socorristas estaban buscando a personas desaparecidas en el lugar.

El gran incendio requirió el despliegue de sesenta equipos de protección civil y más de 50 vehículos de extinción de incendios, en una operación que tomó hasta 10 horas.

Vehículos particulares se incendiaron

Sin embargo se reporta al menos 28 personas heridas entre ellos siete bomberos.

Más de 5 vehículos que se encontraban estacionados cerca del edificio se incendiaron, autoridades reportaron que por fortuna no había personas dentro de los vehículos quemados, por lo que no se reportaron víctimas.

Las causas del siniestro están en investigación.

Iraq es conocido por los frecuentes incendios durante el verano, ya sea en edificios gubernamentales o instalaciones privadas, pero una reciente serie de incendios en esta época del año genera preocupación sobre el deterioro de las medidas preventivas que el gobierno se comprometió a abordar hace casi dos años después de que una serie de incendios destruyera los principales hospitales, dejando decenas de muertos y heridos.

