Incendio en edificio de Chicago deja un muerto y varios heridos

Al menos una persona muerta y ocho heridas dejó un incendio en un edificio de Chicago, Estados Unidos. Más de 300 personas respondieron a la llamada de emergencia para apagar el fuego en el rascacielos.

Annette Nance-Holt, comisionada de bomberos de Chicago, informó que el incendio provocó la muerte de una persona y ocho más tuvieron que ser trasladados a un hospital para ser atendido, entre los lesionados se encontraba un bombero. Por fortuna, todos los heridos se encontraban en condición estable.

Algunas imágenes del momento del incendio se compartieron en redes sociales, en ellas se podía ver el exterior del edificio consumiéndose por las llamas, mientras columnas de humo se elevaban en el aire.

Reuters

El Departamento de Bomberos de Chicago dijo que el incendio comenzó alrededor de las 10:00 a.m. en el piso 15 del edificio y se extendió hasta el nivel 24 antes de que los bomberos pudieran controlarlo alrededor de las 12:30 p.m.

Vecinos abandonan el edificio en medio del caos

Los vecinos declararon para la agencia Reuters que algunos no se habían dado cuenta de la situación hasta que otros habitantes comenzaron a alertarlos para que desalojaran el edificio que estaba en medio del incendio.

Realmente no me di cuenta de que era un incendio hasta que mi vecino llamó a mi puerta y luego nos evacuaron”, relató Barbara Joiner, una de las residentes del edificio que se incendió.

Incendio en un edificio de apartamentos en Chicago…. Varios heridos pic.twitter.com/0riFtXRmFp — César Moreno (@CesarMorenoH) January 25, 2023

La mujer añadió que tuvo que bajar las escaleras desde el piso 21, donde vivió un caos ya que todos los vecinos intentaban salir del edificio al mismo tiempo.

El edificio tiene 298 apartamentos, con alrededor de 267 unidades ocupadas según el Departamento de Bomberos de Chicago.

Joiner dijo que muchos residentes del edificio son ancianos, incluida una mujer de 81 años a la que cuida.

“Soy la cuidadora de una señora en el edificio y no me permitieron volver con ella”, dijo Joiner. “Entonces, no sé si ella está bien. No sé, no he sabido nada de ella. Esa es mi preocupación en este momento”.