Reportan incendio en el estadio del Real Madrid

Durante las obras de remodelación del Estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, se vivieron momentos de preocupación por un incendio.

Vecinos del inmueble compartieron fotos y videos de la columna de humo que se alzaba desde una de las esquinas del estadio.

🇪🇸 | URGENTE: Se produce un incendio en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid. pic.twitter.com/rPAKHM9FjJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 26, 2021

Minutos después, comenzó el arribo de bomberos y cuerpos de emergencia en la zona, consiguiendo controlar el fuego en cuestión de minutos.

Hasta el momento, se desconoce qué ocasionó el incendio, al igual que el impacto de las llamas sobre el Santiago Bernabéu.

Las llamas comenzaron alrededor de las 7:00 de la tarde de este miércoles, hora local, y para las 7:30 los cuerpos de emergencia confirmaron que el fuego estaba controlado, por lo que ya no se veía más humo en los alrededores de la Casa Blanca.

El Real Madrid no ha brindado mayores detalles de lo acontecido este miércoles en el Santiago Bernabéu.

Te puede interesar: Champions League 2021: todo lo que debes saber de la final

La remodelación del Estadio Santiago Bernabéu

El Santiago Bernabéu está siendo remodelado por completo, con la intención de que el Real Madrid, el máximo ganador de la Champions League, tenga uno de los mejores estadios del mundo.

Se prevé que esta obra esté concluida entre septiembre de 2022 y enero del 2023, aunque se prevén avances considerables para el inicio de la temporada 2021-2022, pues incluso se habla de que ya podría recibir público desde la segunda mitad de este año.

El proyecto prevé que el Santiago Bernabéu cuente con un techo plegable, capaz de abrirse y cerrarse, dependiendo de las condiciones meteorológicas.

Entre los cambios más representativos de esta remodelación resalta el nuevo diseño de fachada, dejando en el pasado su estructura de mediados de los ochenta para dar paso a un diseño futurista, semejante al de una nave espacial.

Contexto #Osasuna | Remodelación de estadio y modelo de negocio: el caso del Santiago Bernabéu (2/2). pic.twitter.com/giFVpRp3n7 — cafekutz (@cafekutz) September 24, 2018

Además, la casa del Real Madrid estrenará cuatro pantallas gigantes 4K y un marcador de 360 grados, similar al que ya existe en el estadio SoFi de Los Ángeles.

La remodelación comenzó a mediados del año pasado, y gracias a la pandemia de Covid-19 las obras han podido avanzar significativamente, pues ante la ausencia obligada del público, los merengues han entrenado en su estadio de entrenamiento, el Alfredo Di Stefano.

Te puede interesar: Amazon compra GMC estudios y a James Bond

