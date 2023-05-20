Incendio fuera de control ha consumido 3.700 hectáreas en España

Un incendio forestal en la región occidental española de Extremadura ha arrasado 3.700 hectáreas y ha provocado la evacuación de 550 personas en la zona rural, informaron los servicios de emergencia locales.

El incendio está fuera de control y las condiciones meteorológicas están dificultando especialmente el trabajo de los bomberos, declaró el comandante de la Unidad Militar de Emergencias, David Barona.

Vieron coches salir de Sauceda cuando hicieron el segundo foco. Begoña García Bernal / Consejera de Agricultura y Desarrollo Rural de Extremadura

Entre 200 y 250 bomberos luchan sobre el terreno contra las llamas en la zona denominada Pinofranqueado, en la provincia de Cáceres, cerca de la frontera con Portugal.

Las autoridades han ordenado la evacuación de hasta 550 personas en los pueblos de Cadalso, Descargamaría y Robledillo de Gata por el incendio.

22:13h | 🔥Durante la noche trabajarán en las labores de extinción del #IFPinofranqueado.



👩🏽‍🚒 11 unidades del @PLANINFOEX, 10 buldócer, 5 técnicos y 6 agentes del medio natural. pic.twitter.com/Wvc5XYhGmo — C. Agricultura, Des. Rural, Población y Territorio (@Junta_Agricultu) May 19, 2023

El incendio fue provocado intencionadamente, según las autoridades locales. "Es un ataque muy grande contra la vegetación y la zona", declaró a la prensa la jefa de los servicios de emergencia extremeños, Nieves Villar.

Un invierno inusualmente seco en algunas zonas del sur del continente europeo y la prolongada sequía que sufre España tras tres años de precipitaciones por debajo de la media han hecho que aumente el riesgo de graves incendios forestales en el país.

Unos 493 incendios destruyeron el año pasado la cifra récord de 307.000 hectáreas de terreno, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales de la Comisión.

¿Qué mas se sabe del incendio provocado?

Las autoridades investigan dos orígenes del fuego en Las Huerdes en Extremadura. Sin embargo, estiman que sí fue provocado. Según testigos, dos vehículos fueron vistos saliendo de uno de los lugares donde se iniciaron las llamas.

La consejera de Agricultura y Desarrollo Rural de Extremadura, Begoña García Bernal, ha reclamado la colaboración ciudadana para identificar al autor del incendio que afecta a las poblaciones de Las Hurdes y Gata. El primer reporte apunta a que la superficie quemada se es de unas 3.700 hectáreas.

Las autoridades han desplegado más de 200 bomberos para intentar apagar el incendio. 550 personas han sido evacuadas de sus casas por la cercanía de las llamas.|VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

El fuego iniciado provocó las llamas en las zonas de La Muela y Sauceda, ambos en la localidad de Pinofranqueado (Cáceres). Esta situación propagó las conflagraciones hasta Sierra de Gata.

Los vientos fuertes y la topografía del lugar han evitado que las labores de mitigación sean exitosas. Todavía existen tres focos activos: Valle de Árrago, Torrecilla de los Ángeles y Ovejuela.

Los organismos de emergencia utilizan maquinaria pesada y 14 aeronaves que liberan grandes cantidades de agua sobre las llamas para intentar apagarlas. Cuatro municipios han sido evacuados y no se sabe, aún, cuándo podrán regresar a sus hogares debido a la magnitud del desastre.