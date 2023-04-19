Incendio en un hospital de China deja al menos 29 muertos

Las autoridades de China informaron que el incendio en el hospital inició durante la tarde de este martes, causando caos y pánico.

Las llamas arrasaban el Hospital Changfeng en el distrito de Fengtai alrededor de la 1 p.m. de este 18 de abril, obligando a algunos a salir desesperadamente por las ventanas y esconderse en las unidades de aire acondicionado.

Las causas del incendio en el hospital

El incendio que envolvió un edificio para pacientes hospitalizados del Hospital Changfeng fue causado por chispas de trabajos de mantenimiento que encendieron pintura inflamable, dijo este miércoles Zhao Yang, funcionario del departamento de bomberos de Beijing.

26 de los fallecidos eran pacientes

En la breve conferencia de prensa este miércoles, funcionarios revelaron detalles de las personas que murieron. Entre ellos había 26 pacientes hospitalizados con una edad promedio de 71 años. La víctima de mayor edad tenía 88 años. Una enfermera, un cuidador y una familia también murieron en el incendio, según Li Zongrong, subjefe del gobierno del distrito de Fengtai.

3 heridos en estado crítico

Un total de 142 personas fueron evacuadas, incluidos 71 pacientes. Hasta este miércoles, 39 heridos permanecían en el hospital, tres de ellos en estado crítico, dijo Li Ang, subdirector de la Comisión Municipal de Salud de Beijing.

12 personas detenidas, incluido el director del hospital

Doce personas fueron detenidas bajo sospecha de negligencia grave, incluido el director del hospital y los trabajadores de la construcción, dijo Sun Haitao, funcionario de la Oficina de Seguridad Pública de Beijing.

Salta por una ventana ayudado por una cuerda de sabanas

En videos compartidos en redes sociales, antes de que fueran censurados, se podía ver humo saliendo de varias ventanas del hospital mientras las personas intentaban desesperadamente escapar del incendio. Al menos una persona pareció usar una cuerda hecha con sábanas para descender desde una ventana a una terraza de nivel inferior.

Se vio a otras personas escondidas en unidades de aire acondicionado ubicadas en el exterior del edificio, o tratando de usar las unidades para maniobrar de un nivel al siguiente. Se vio a una persona saltando desde un nivel del edificio a la terraza inferior.

El incendio más mortífero de los últimos años

El incendio es el más mortífero en Beijing en los últimos años, superando el número de víctimas de un incendio en 2017 que mató a 19 personas en un pequeño edificio de dos pisos en el distrito de Daxing en el suburbio del sur de la capital china.

Uno de los incidentes más censurados en los últimos años

También es uno de los incidentes más censurados en los últimos años, y una señal de los controles más estrictos sobre los medios en China bajo el liderazgo de Xi Jinping.

Los familiares de los pacientes del Hospital Changfeng dijeron que incluso mientras se desarrollaba la tragedia, no se dieron cuenta.

Este martes por la noche, algunos corrieron al hospital para buscar a sus seres queridos después de enterarse en las noticias, según China Youth Daily, un periódico estatal.

"Han pasado siete u ocho horas y no recibí ni una sola llamada", dijo un familiar.

Pero el hospital se negó a darles una lista con los nombres de las víctimas y, en cambio, les pidió que registraran su información y esperaran un aviso oficial, dice el informe.

Después de los informes de los medios estatales sobre el incidente, las discusiones en las redes sociales permanecieron estrictamente controladas. Las imágenes y fotos del incendio fueron censuradas en tiempo real, al igual que las publicaciones críticas sobre el manejo del incendio por parte del gobierno y la censura posterior.

Muchos cuestionaron por qué el incidente no se convirtió en un tema de moda en Weibo durante este martes y miércoles por la mañana.

En Wechat, el editor de un periódico en Beijing lamentó el control cada vez mayor de la censura y el control de la sociedad.

"Lo más aterrador no es la muerte de 29 personas, sino ocho horas de silencio", escribió el editor en una publicación.