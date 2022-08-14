Incendio en una iglesia de Egipto deja 41 muertos y 45 heridos

Un incendio al interior de una iglesia en la ciudad de Giza, Egipto, provocó la muerte de al menos 41 personas y dejó a 45 heridos, según los primeros reportes.

De acuerdo con las autoridades, el origen del incendio de la iglesia, comenzó antes de las nueve de la mañana debido a una falla eléctrica, durante la misa.

En ese momento, calculan, se encontraban cerca de cinco mil personas reunidas, reportó la agencia internacional Reuters.

Asimismo, detallaron que la cifra prodría aumentar en las próximas horas.

Un #incendio en una iglesia de El Cairo, Egipto dejó al menos a 41 muertos y 14 personas heridas. pic.twitter.com/vszC41Wyh3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 14, 2022

Familiares y víctimas relataron lo que vivieron durante el incendio

Algunos sobrevivientes aseguraron que llamas bloquearon la entrada de la iglesia, por lo que los asistentes entraron en pánico, causando una estampida; la mayoría de los muertos son menores de edad.

'La gente se reunía en el tercer y cuarto piso, y vimos que salía humo del segundo piso. La gente se apresuró a bajar las escaleras y empezó a caer encima de los demás', dijo Yasir Munir, un feligrés.

Yasir, junto con su hija, lograron salir de la iglesia, pero detallaron que en el primer piso se escuchó un estruendo.

Sin embargo, no todos tuvieron la suerte de esa familia; Maher Murad, otro ciudadano, relató a los medios y autoridades que este domingo dejó a su hermana para asistir a la misa.

'Tan pronto como me alejé de la iglesia por sólo 10 metros, escuché el sonido de gritos y vi un humo espeso', contó. 'Después de que los bomberos apagaran el fuego, reconocí el cuerpo de mi hermana. Los cuerpos están todos carbonizados, y muchos de ellos son niños que estaban en una habitación infantil de la iglesia.'

Presidente de Egipto lamentó los hechos tras el incendio

Luego de la tragedia, el presidente de Egipto, Abdel Fat tah al-Sisi, ofreció sus condolencias a través de su cuenta oficial de Twitter.

'Ofrezco mis sinceras condolencias a las familias de las víctimas inocentes que han pasado a estar con su Señor en una de sus casas de culto'. dijo respeto al incendio.