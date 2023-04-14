Aún no controlan incendio en almacén de plástico en Richmond, Indiana; podría continuar por días

Un humo espeso y tóxico se cernía sobre Richmond, Indiana, el jueves mientras un incesante incendio industrial ardía en un almacén de reciclaje de plástico en la ciudad del medio oeste de Estados Unidos donde cientos de personas se vieron obligadas a evacuar.

El incendio en la ciudad de 35 mil habitantes comenzó el martes por la tarde en un semirremolque repleto de plástico estacionado detrás de un almacén. El fuego se propagó desde el tráiler a montones de plástico cercanos y luego a dos almacenes, dijeron los bomberos, enviando una columna de humo negro al aire.

El incendio obligó a evacuar a unas 2 mil personas que vivían en un radio de 0,8 km (media milla), informaron los medios locales.

La orden de evacuación permaneció vigente el jueves después de que una noche de muy poco viento provocó que el humo del incendio se asentara en la ciudad y sus alrededores y en áreas que no habían tenido problemas anteriormente, dijo la Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Wayne en Facebook.

“Es muy estresante ver las nubes de humo cuando vienes del trabajo, de tu casa o de donde sea que te quedes, sin saber cuándo vas a poder entrar y salir de tu casa”. Matt Rudicil /Residente de Richmond

The American Lung Association is offering advice to Ohio residents impacted by the toxic smoke from the Richmond, Indiana industrial fire. https://t.co/rTay8GLhle — WDTN (@WDTN) April 14, 2023

Humo y materiales tóxicos; principales preocupaciones por incendio en Richmond

El incendio podría continuar ardiendo durante días, dijeron funcionarios locales. Se esperaba que los funcionarios estatales y locales brindaran a la comunidad una actualización sobre el incendio y las condiciones durante un evento a las 2 p.m. EDT (1800 GMT) conferencia de prensa.

El incendio se contuvo en el complejo My Way Trading, donde se almacenaron grandes cantidades de plástico reciclado a granel, triturado y astillado, dijeron el miércoles los bomberos locales. El dueño del negocio había sido citado previamente por operar un edificio inseguro y recibió una orden para limpiarlo, dijo el alcalde de la ciudad.

El jefe de bomberos de Indiana, Stephen Jones, advirtió el martes que el humo era tóxico. El miércoles, un funcionario del Departamento de Salud del Condado de Wayne dijo que las partículas que flotan en el aire debido al fuego podrían causar problemas respiratorios y agravar el asma.

La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. estaba recolectando muestras de escombros del incendio para determinar si el asbesto, que causa cáncer, había salido del sitio. También estaba monitoreando materiales peligrosos en el aire, dijo.