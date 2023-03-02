VIDEO: Reportan intenso incendio en rascacielos de Hong Kong

Este 2 de marzo se reportó un fuerte incendio en los pisos superiores de un rascacielos que se encontraba en construcción, en la región de Tsim Sha.

De acuerdo con medios locales, hay dos personas heridas y los bomberos aun trabajan para contener el fuego.

En redes sociales circularon varios videos donde se pudo apreciar como el rascacielos ser consumido por las llamas, mientras algunos cuerpos de emergencia luchaban por apagarlas.

Bomberos con todo y sus camiones llegaron a las calles cercanas mientras las llamas se elevaban desde la parte superior del edificio en llamas.

Incendio en rascacielos se extiende a otros edificios

El incendio que comenzó en un rascacielos en construcción pronto se pasó a otros edificios aledaños.

Los escombros que cayeron del sitio de construcción en llamas provocaron incendios más pequeños en las estructuras adyacentes que fueron extinguidos rápidamente por los servicios de emergencia, informaron los medios locales.

En una advertencia pública, el departamento de bomberos de Hong Kong aconsejó a los residentes afectados por el humo que cerraran sus puertas y ventanas, mientras que los medios locales informaron que más de 100 personas que vivían en el área fueron evacuadas.

Por el momento se desconoce la causa del incendio. Por fortuna tampoco se han reportado víctimas fatales por el fuerte incendio en el rascacielos.