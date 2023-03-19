Mueren 3 niños durante incendio en su casa en Baltimore

En Baltimore, Estados Unidos, tres niños murieron durante un incendio que arrasó su casa durante la mañana de este sábado. Con ellos había una mujer, que se presume podría ser la mamá, quien se encuentra en estado grave.

Los bomberos informaron que la mujer y los tres niños quedaron atrapados en el segundo piso de la casa, hasta que fueron rescatados por los servicios de emergencia; los menores y la señora fueron trasladados a un hospital.

Los pequeños perdieron la vida en el nosocomio, mientras que la mujer continúa internada en estado crítico. Un hombre que se encontraba afuera de la casa durante el incendio, también fue trasladado a un hospital, sin embargo, más tarde fue dado de alta.

|CNN

“La vivienda estaba envuelta en llamas cuando llegamos al lugar”, indicó Roman Clark, jefe del departamento de bomberos, durante un mensaje a medios de comunicación internacionales.

En tanto, uno de los vecinos que atestiguó el momento, indicó que “las llamas salían por todas las ventas y mientras parecía que el incendio arremetía contra ellos o algo así”.

Autoridades investigan incendió que provocó la muerte de 3 niños

Después de varios minutos de trabajo, los bomberos lograron apagar el incendio de la casa, los oficiales acordonaron el área para evitar que las personas pasaran. Una vez consumidas las llamas, los servicios de emergencia ingresaron al hogar para verificar que no hubiera nadie adentro.

Las autoridades de Baltimore informaron que se inició una investigación para determinar qué causó el incendio en la casa donde murieron tres niños.