Aumenta preocupación por nuevos focos de incendios en Chile

En Chile, los incendios forestales siguen causando preocupación por el aumento que ocasiona nuevos focos de alerta, ya que se originan cerca de zonas altamente pobladas, así lo dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá.

La funcionaria precisó que algunos de los nuevos focos de incendios en Chile dejaron tres personas gravemente heridas y la incineración de propiedades, incluida una escuela y una iglesia en la región de Biobío y La Araucanía.

Precisó también que de un total de 256 incendios en Chile, 151 se encuentran controlados.

"Algunos de esos incendios nuevos generaron gran preocupación porque se desarrollaron en lugares cercanos a zonas altamente habitadas", dijo a periodistas la ministra, tras señalar que el Gobierno continúa tomando medidas para contener nuevos focos.

Asimismo, la funcionaria detalló que incendios que se habían controlado hace algunos días tuvieron una reactivación importante y se dirigieron a las zonas más pobladas de la zona centro sur de Chile.

Van más de 432 mil hectáreas destruidas|IVAN ALVARADO/REUTERS

24 muertos y 430 mil hectáreas destruidas tras incendios en Chile

Cabe destacar que la ola de incendios forestales en Chile, que comenzó hace casi tres semanas, ha dejado 24 personas muertas y más de 432 mil hectáreas destruidas.

Los incendios en Chile comenzaron el 1 de febrero, consumiendo 550 hectáreas en el primer día, pero rápidamente se extendió a la ciudad de Chillán, afectando viviendas y comercios locales.

Los incendios forestales fueron provocados por las altas temperaturas y los vientos secos y cálidos provenientes de la pampa argentina, dijo el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.

Hay 24 muertos por los incendios en Chile|IVAN ALVARADO/REUTERS

Ante esto, el presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró estado de catástrofe en el país debido a los incendios que afectaron a las regiones de Ñuble y Biobío, a donde acudió el mandatario para acompañar a las familias afectadas.

Hasta el momento hay más de mil 500 viviendas destruidas y más de 6 mil 800 damnificados a causa de los incendios en Chile. Además de 38 indagatorias abiertas, están a cargo de la Policía de Investigaciones y 12 en manos de Carabineros.

