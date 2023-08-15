SRE ofrece apoyo a personas afectadas por los incendios en Maui, Hawái

Ante la situación de emergencia provocada por los incendios en Maui, Hawái el Gobierno de México solicitó a todas las personas mexicanas que sigan atendiendo las indicaciones de las autoridades locales y evitar viajes innecesarios a la zona afectada y sugieren tomar nota de los siguientes recursos implementados por la cancillería :

Si requieren asistencia o protección consular, pueden comunicarse 24/7 al Centro de Información y Atención a Personas Mexicanas CIAM, al +1 (520) 623-7874.

El Consulado General de México de San Francisco ha instalado una oficina de atención especial en las instalaciones del Maui Economic Opportunity (MEO), ubicado en 99 Mahalani St, Wailuku, HI 96793, de 9:00 a 17:00 horas. El número de contacto en casos de emergencia, para situaciones de vida o muerte, es el 650-501-7915.

Destacaron que, a partir de cada caso, se determinará qué apoyos consulares se pueden brindar. Para las personas mexicanas que no cuentan con calidad migratoria regular, la Ley AB60 les permite obtener una licencia de conducir. Para emitir un duplicado de ésta, el Departamento de Motores y Vehículos requiere de la presentación del acta de nacimiento, la cual puede ser expedida por el consulado.

He instruido a personal de @consulmexsfo que se trasladen a la zona no afectada en #Maui para apoyar a personas mexicanas afectadas por los incendios y coordinar apoyos con autoridades locales. Por favor llamen al CIAM 1 (520) 623-7874 para poder estar en contacto permanente. — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) August 12, 2023

Apoyos que ofrece la SRE para mexicanos en Hawái

En caso de necesitar orientación legal, el consulado puede referir a las personas con alguno de los abogados consultores del área.

La Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) otorgará ayuda para la reconstrucción de propiedades afectadas y destruidas. Para información sobre los recursos disponibles han habilitado el número 800-621-3362 (para español, presionar el 2); también se puede consultar el siguiente vínculo: https://www.fema.gov/es/disaster/4724#local-resources

Las personas con acceso limitado a internet y teléfono pueden inscribirse presencialmente con personal de FEMA en los refugios habilitados. Las personas elegibles podrían recibir vivienda temporal o asistencia financiera para necesidades inmediatas.

La Cruz Roja Americana también está proporcionando apoyo para el hospedaje y alimentos de las personas afectadas sin importar su calidad migratoria. El número de información es el 1-800-733-2767. A través de este vínculo se puede obtener más información: https://www.redcross.org/get-help/disaster-relief-and-recovery-services/find-an-open-shelter.html

Destacaron que en la siguiente liga, también está disponible información sobre los albergues establecidos: https://www.kanuhawaii.org/maui-wildfire/shelters/.

