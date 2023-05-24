Más de un millón de hectáreas han sido arrasadas por los incendios forestales en Canadá

Las autoridades canadienses confirmaron que más de un millón de hectáreas han sido consumidas por los incendios forestales. Aunque las condiciones climáticas y el esfuerzo de los cuerpos de bomberos han funcionado para disminuir la cantidad de incendios en la provincia de Alberta, de 103 a 71, 20 de ellos aún siguen catalogados como "fuera de control."

En lo que va de año, hemos respondido a 520 incendios forestales, quemando más de 1.017.000 hectáreas. Hoy, hemos visto una continuación de las lluvias que comenzaron ayer en la provincia y el menor comportamiento del fuego que resultó de eso. Muchos de los principales incendios forestales que arden han recibido algo de lluvia, lo que significa que estos son buenos días para que los bomberos hagan verdaderos progresos en la contención de estos incendios. Christie Tucker / Directora Alberta Wildfire

Las recientes lluvias y las temperaturas frescas han ayudado a los bomberos a hacer "verdaderos progresos" en la contención de los incendios, dijo Tucker.

Se espera que a finales de esta semana, llegue apoyo de bomberos por parte de Nueva Zelanda y Australia. Hasta el momento, más de 2 mil 800 bomberos de Canadá y Estados Unidos están batallando para contener el avance de las llamas.

Adhieren las autoridades que se está trabajando con los cuerpos de bomberos municipales para contener las llamas a la mayor brevedad. Actualmente hay 22 estados en emergencia local y 10 mil personas evacuadas desde que iniciaron las conflagraciones.

Raging wildfires in Alberta, Canada brought highway traffic to a halt after authorities were forced to shut down parts of the stretch to battle the blaze https://t.co/XTJa5Fgo34 pic.twitter.com/Ve7VslIDJ8 — Reuters (@Reuters) May 23, 2023

Las lluvias no alentarían disminución de los incendios

Los cuerpos de bomberos y autoridades locales ven con buenos ojos las precipitaciones que han ocurrido y las que vendrán debido a la temporada de lluvias que se avecina. Sin embargo, esta es una situación que les genera una paradoja.

Aunque el agua pueda auyentar la propagación de las llamas, sigue siendo un foco de incendios por la posibilidad de tormentas eléctricas y relámpagos que podrían ocurrir. De hacerlo, provocarían nuevos incendios que deberán ser atendidos.

Por ejemplo, a principios de esta semana se emitieron varios avisos de tormentas eléctricas fuertes en el este de la provincia de Columbia Británica. En este lugar, justamente, se originó un incendio por la caída de un rayo en el Parque Nacional de Kootenay por lo que, en este momento, se encuentra "fuera de control."

Desde que se inició la emergencia de los incendios se han evacuado a más de 10 mil personas. Bomberos de Canadá y Estados Unidos intentan apagar las llamas.

|ALBERTA WILDFIRE/via REUTERS

El Centro de Prevenciones Fluviales de esta provincia también ha emitido alertas por inundaciones, en parte, por los incendios. Expertos han señalado que las altas temperatuas han provocado el deshielo del manto de nieve que hay en las montañas de la región resultando en el incremento en los niveles de agua que cae hacia los ríos.

Esta situación podría generar, a su vez, flujos altos de escombros que pondrían en riesgo las labores de mitigación de los incendios.

Funcionarios de Alberta señalaron que este es el peor inicio de una temporada de incendios registrada en la historia del país. Debido a la gran cantidad de hectáreas quemadas hasta ahora, ya se superó por más de un 50% el récord anterior de 615 mil hectáreas quemadas ocurrido en el mismo periodo de 2019.