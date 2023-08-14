Devastación en Maui por incendios forestales

El fin de semana, habitantes del oeste de Maui, devastado por los incendios forestales, pudieron regresar a ver si podían recuperar algo de su patrimonio, sin embargo se encontraron con una zona de guerra, todo reducido a cenizas.

Todo comenzó la tarde del martes 8 de agosto cuando el incendio se propagó rapidamente hasta las casas, los residentes contaron que escaparon de las llamas, dejando todo. Los fuertes vientos de entre 75 y hasta 145 kilómetros por hora no dieron oportunidad alguna a los habitantes de la isla. La sequía imperante en la zona fue un factor adicional para que todos se incendiara rápidamente.

El gobierno local ha dispuesto de mil habitaciones de hotel para las personas que perdieron sus hogares, se estima que mil 400 personas ya están en refugios de emergencia. En el recuento de los daños, se estima que mas de 2,200 estructuras resultaron dañadas o destruidas en las mas de 850 hectáreas afectadas.

Emergency responders are increasing their presence in Hawaii to address immediate needs of #MauiFire survivors. We have sent thousands of supplies, meals, & liters of water with more on the way to support response efforts.



More efforts: https://t.co/AzCsXPPraH pic.twitter.com/dk7Jul6OpF — FEMA (@fema) August 13, 2023

La Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, conocida como FEMA, por sus siglas en inglés ha desplegado 150 personas en el área en búsqueda de más víctimas. Por hora se estima que el costo de los daños superar los 5,500 millones de dólares.

Un relato de las víctimas

Cole Millington, un residente y organizador comunitario relató a los medios de cmunicación que cuando vio la situación dijo a sus colegas: "Dentro de diez o quince minutos teníamos que estar en nuestros autos, saliendo de nuestras entradas porque todo el cielo estaba cubierto de humo negro y había cables eléctricos caídos y árboles por todas partes. No recibí una advertencia hasta que ya estaba entrando". mi camión para salir de allí. Ni uno solo de mis compañeros de cuarto recibió una advertencia. El único aviso que tuvimos fue gritar desde las calles ", dijo Millington.

Cuando Millington salió de su entrada, el tráfico estaba paralizado en la única calle que salía de la ciudad, con miles de residentes aterrorizados tratando de escapar.

"En mi espejo retrovisor, se podía ver el fuego cruzando la carretera, afectando potencialmente a las personas y los autos en esa fila. Todavía no vi personas corriendo, pero estoy seguro de que sí había. Tengo un camión con tracción en las cuatro ruedas levantado , así que comencé a ir por todos los medios posibles para salir", dijo Millington.

Lo que normalmente sería un viaje de 30 minutos hasta el centro de la isla tomó alrededor de 3 horas mientras los incendios arreciaban. Mientras tanto, Millington estaba dejando atrás toda su vida y comunidad, que ahora estaba en ruinas.

“No queda nada de mi casa o mi negocio. No queda nada de mi vecindario, no queda nada para mi comunidad y mis amigos. Tengo docenas de amigos que están desaparecidos y posiblemente muertos, y es bastante aterrador”, dijo.

Los devastadores incendios forestales, alimentados por los poderosos vientos del implacable huracán Dora, se han cobrado trágicamente la vida de 96 personas, según el sitio web oficial del condado de Maui.

La peor catástrofe en Hawái

El número de muertos convirtió el incendio en la peor catástrofe natural de Hawái, superando a un tsunami que mató a 61 personas en 1960.

La cifra de muertos también superó la del incendio de 2018 en Paradise, California en que 86 personas perdieron la vida.

Con información de agencias.