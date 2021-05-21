Incendios forestales en Grecia sin control y siguen extendiéndose

Ya son tres días de que 250 bomberos combaten los incendios forestales en Grecia.

Autoridades han señalado que las ráfagas de viento se han encargado de extenderlos por las zonas secas de las colinas, en una zona está ubicada a 60 kilómetros en el oeste de Atenas.

VIVIENDAS DESTRUIDAS Y DESALOJOS

A burnt house is seen in the village of Mavrolimni, as a wildfire burns in the Corinth region, Greece, May 20, 2021. REUTERS/Stelios Misinas|STELIOS MISINAS/REUTERS

Hasta el momento 4 mil 47 hectáreas de bosque han sido destruidas por el fuego, varias casas han resultados dañadas, desde el miércoles que inició el incendio, autoridaddes ordenaron el desalojo de los residentes.

Al menos 18 poblados, entre los que se encuentran Liakoto, Kato Pefkenea, Chani Derveni, adem´ás de dos monasterios ortodoxos griegos y un convento también fueron evacuados.

En el pueblo de Pefkenea, las paredes de varias casas quedaron llenas de hollín, con sus tejados quemados y ventanas rotas, ahí mismo en una de las viviendas, dos vehículos estacionados dentro de un garage quedaron calcinados.

Estos poblados afectados se encuentran en El Ática, que es una península montañosa con forma de triángulo ubicada en el sur de Grecia donde hay muchas casas de verano y donde se cultiva vid.

BATALLA POR AIRE Y POR TIERRA

Flames rise as firefighters and volunteers try to extinguish a fire burning in the village of Schinos, near Corinth, Greece, May 19, 2021. Picture taken May 19, 2021. REUTERS/Vassilis Psomas TPX IMAGES OF THE DAY|VASSILIS PSOMAS/REUTERS

Autoridades meteorológicas de Grecia indicaron que el humo ha llegado hasta la Isla Icaria, ubicada en el este del mar Egeo.

Por tierra, 250 bomberos, junto con voluntarios y soldados del ejército griego luchan para contener las llamas, lo cual se ha convertido en un reto desafiante debido a las ráfagas de viento que han alcanzado hasta los 74 kilómetros por hora.

Por aire, son apoyados con ocho aviones y tres helicópteros.

Esperan que en los próximos días el viento se ponga a su favor y disminuya, aunque autoridades pidieron a los habitantes cercanos a la zona del incendio, se mantengan alerta y en caso de ser necesario, desalojen sus hogares de inmediato.

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Hasta el momento no hay reporte de víctimas mortales o heridos, autoridades ya iniciaron una investigación para dar con el origen de las llamas que ya consumieron casi 20 kilómetros cuadrados de bosques vírgenes.

El portavoz del departamento de bomberos, Vassilis Vathrakoyiannis dijo que este es el primer gran incendio del 2021.

