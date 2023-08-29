¡Por la conquista del Sol! Primera misión solar es liderada por la India, se llama Aditya-L1

La India alista los últimos detalles para el lanzamiento de su primera misión espacial que tiene como objetivo estudiar al Sol. Se tiene programado que la misión solar Aditya-L1, comience el 2 de septiembre.

La Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO por sus siglas en inglés) ha programado para el próximo 2 de septiembre, el lanzamiento de Aditya-L1, su primera misión solar espacial.

🚀PSLV-C57/🛰️Aditya-L1 Mission:



The launch of Aditya-L1,

the first space-based Indian observatory to study the Sun ☀️, is scheduled for

🗓️September 2, 2023, at

🕛11:50 Hrs. IST from Sriharikota.



Citizens are invited to witness the launch from the Launch View Gallery at… pic.twitter.com/bjhM5mZNrx — ISRO (@isro) August 28, 2023

India pretende colocar un observatorio espacial solar en órbita

La primera misión de la India para el estudio del Sol constará en la puesta de un observatorio espacial solar en una órbita alrededor del punto de Lagrange L1, ubicado a unos 1.5 millones de kilómetros de la Tierra.

“El Aditya-L1 será la primera misión solar india tipo observatorio localizada en el espacio para descifrar los misterios del Sol", informó la agencia espacial de la India.

En un informe del The Times of India, entre los principales objetivos científicos de la misión Aditya-L1 se destacan: Proporcionar información para comprender el calentamiento coronal, la eyección de masa coronal, las actividades previas a la llamarada, además de sus características.

With India's Mars Orbiter Mission #Mangalyaan, ISRO became the 4th space agency to reach the red planet. Apart from the lunar expeditions, India is all set for its first mission to the sun with #AdityaL1.



Take a look at India's different space programmes#WIONWideangle pic.twitter.com/PicSN5mcSj — WION (@WIONews) August 22, 2023

Misión solar pretende estudiar la dinámica del clima espacial y la propagación de partículas

Cabe señalar que la misión solar se llevará a cabo en punto de las 11:50 a.m. (hora local) y su lanzamiento será mediante un cohete PSLV XL de la Organización de Investigación Espacial de la India que será lanzado desde el Centro Espacial Satish Dhawan, ubicado en la localidad de Sriharikota.

Este lugar de lanzamientos espaciales se encuentra frente al golfo de Bengala en el estado meridional de Andhra Pradesh. La distancia de esta misión solar espacial se ubicará a 1.5 millones de kilómetros desde la Tierra, esto es cuatro veces la distancia hasta la Luna.

En el comunicado de la Organización de Investigación Espacial de la India se detalló que: "Inicialmente, la nave espacial se situará en una órbita baja de la Tierra. Posteriormente, la órbita se hará más elíptica. Y después la nave será lanzada hacia el punto Lagrange L1, utilizando propulsión incorporada a bordo”. En total el viaje de esta misión solar, desde el lanzamiento y hasta L1, llevaría cuatro meses para la sonda Aditya-L1.

Cabe recordar que el pasado 23 de agosto (2023), la Misión-3 a la Luna de la ISRO, o Chandrayaan-3, “alunizó” con éxito en la superficie del satélite natural de la Tierra.