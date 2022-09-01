India desarrolla primera vacuna contra el cáncer cervicouterino

India desarrolla su primera vacuna contra el cáncer cervicouterino que pronto llegará al mercado, informa el Serum Institute of India (SII), el mayor fabricantes de vacunas del mundo.

Adar Poonawalla, el director del SSI, explica que la vacuna contra el cáncer cervicouterino fue creada localmente con la intención de hacer de India un país autosuficiente para frenar la mortalidad causada por el cáncer de cuello uterino.

Poonawalla aclara que la vacuna contra el cáncer cervicouterino estará a la venta en unos meses en el mercado indú y posteriormente se comercializará en el resto del mundo. El fármaco podría tener un precio de entre 200 y 400 rupias (equivalente a 50 a 100 pesos mexicanos). La compañía farmacéutica planea producir alrededor de 200 millones de dosis en dos años.

La vacuna contra el cáncer cervicouterino se administrará mediante inyección en dos dosis y se la podrán aplicar las mujeres entre los 9 y 14 años de edad. Mientras que para las mujeres de 15 a 26 años serán necesarias tres dosis.

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Cáncer cervicouterino, el cuarto más común en mujeres

El cáncer de cuello uterino es el cuarto cáncer más común entre las mujeres a nivel mundial, con un estimado de 604 mil casos nuevos y 342 mil muertes en 2020, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Alrededor del 90 por ciento de los nuevos casos y muertes en todo el mundo ocurrieron en países de bajos y medianos ingresos ese año.

Dos tipos de virus del papiloma humano (VPH), el 16 y el 18, son responsables de al menos el 70 por ciento de los cánceres cervicouterino y el Departamento de Biotecnología de la India dijo que su vacuna funcionaría en los tipos de VPH 16 y 18, así como en los tipos 6 y 11. .

Actualmente, Merck & Co y GSK Plc son los principales fabricantes de vacunas contra el VPH.

