Más de 2 mil 500 personas recibieron vacunas falsas en India

Más de dos mil 500 personas de Calcuta y Bombay recibieron vacunas falsas contra Covid-19, ya que en realidad les habrían inyectado una solución salina, confirmaron las autoridades de India.

El Tribunal Superior de Bombay informó que por este hecho fueron detenidas diez personas, incluidos dos médicos de un hospital privado. A los implicados se les acusa de homicidio culposo no constitutivo del delito de asesinato y a dos de ellos les congelaron sus cuentas bancarias.

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En Calcuta, la policía detuvo a un hombre que fingía tener una maestría en genética y trabajar en el servicio público, con la intención de dirigir al menos ocho centros donde se aplicaban las vacunas falsas.

Según medios internacionales, al menos 250 personas transgénero y con capacidades diferentes acudieron a esos centros con la intención de inmunizarse contra Covid-19, sin imaginar que en realidad fueron inyectadas con solución salina.

Vacunas falsas fueron “disfrazadas” con las etiquetas de AstraZeneca

Los frascos incautados por las autoridades de India tenían la etiqueta de la vacuna desarrollada por AstraZeneca, comercializada en el país asiático bajo el nombre Covishield, cuya eficacia es del 63.09% contra la infección por SARS-CoV-2, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

|Crédito: OMS

“Se encontró que la etiqueta Covishield estaba pegada sobre otra etiqueta de Amikacina Sulfato de 500 mg., un antibiótico que se usa para tratar infecciones bacterianas”, detalló Atin Ghosh, funcionario de la Asamblea Legislativa de Bengala Occidental.

Las personas que recibieron las vacunas falsas estaban preocupadas y en “estado de pánico” por los efectos secundarios que podrían desarrollar, dijo Debashis Barui, funcionario de salud en Calcuta.

El Tribunal Superior de Bombay pidió a la Corporación Municipal del Gran Mumbai (BMC), la más rica de India, que inicie una investigación sobre las vacunas falsas y haga revisiones médicas a las víctimas, además de aplicarles las vacunas verdaderas contra Covid-19.

El estado y la BMC deben elaborar una política, o pautas, para los campos de vacunación privados a fin de evitar incidentes similares en el futuro.

Desde que comenzó la pandemia de Covid-19 en India, se registran más de 30 millones de contagios y más de 394 mil muertes derivadas de esta infección. Además, el país asiático lucha contra la variante Delta, la cual se transmite con mayor facilidad.

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