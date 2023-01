Indigna video de una menor revisada por una policía en Guanajuato.

Circuló un video através de redes sociales ocurrido aparentemente el pasado lunes, en el se ve como policías municipales de León, Guanajuato hacen una revisión a una persona detenida, y tambien a una menor, situación que causó gran indignación entre las personas que estaban en en ese momento:

” - ¿ Qué pasó hija ?

-¿ Tienes permiso de revisar a la niña amigo ?

-Hay video de todos modos

-Está grabado, está grabado todo bu, no traes nada, está bien, está bien no pasa nada

-No mas no pueden revisar a la niña amigo,

-Porque revisan a la niña tiene 8 años no mamen

-Miren estas personas está revisando a la niña, es la patrulla 1054 y la revisó la señorita que subió a la camioneta “

Trabajan en preparación de elementos

Por su parte la Secretaría de Seguridad Municipal , a través de su área de comunicación informó que no hay nada ajeno al protocolo, que por una parte, una mujer es quién hace la revisión, la autoridad explicó que se procedio porque existía la posibilidad de que algún adulto hubiera intentado esconder artefactos o sustancias ilegales en la menor, en tanto que la autoridad de seguridad Pública reconoció que sí se reportan abusos de autoridad, pero que se trabaja en la preparación de los elementos, así lo dijo Mario Bravo Arrona, Secretario. Seguridad Pública de León:

” Sí hemos tenido como ustedes lo han visto en otros reportes que se nos han dado, pero nunca hemos dejado de trabajar y de seguir siendo puntuales en la preparación, este tema y siendo respetuosos de los derechos humanos “